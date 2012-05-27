Финал Евровидения-2012 - Гайтана "Be my Guest"

Украинская певица Гайтана с песней Be my guest на конкурсе Евровидение-2012 получила 65 баллов и заняла 15 место в рейтинге.

Большинство стран давали нашей представительнице по 1 баллу.

Напомним, что всего в финале выступило 26 стран. По десять с каждого полуфинала и 6 участников, представляющие страны "Большой пятерки" - Германию, Испанию, Великобританию, Францию и Италию, и исполнительница из Азербайджана, как победителя конкурса в 2011 году.

На конкурсе Евровидение-2012 победила Швеция!