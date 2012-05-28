Папарацци застукали Мадонну с молодым любовником

Поп-королева Мадонна и танцор Брахим Заибат снова вместе. Тем не менее, отношения пары, которая неоднократно сходилась, расходилась и брала тайм-ауты, все еще нестабильны. Зарубежные журналисты полагают, что всему виной разница в возрасте, ведь Мадонна старше Браима более чем в два раза. С другой стороны, если посмотреть на 42-летнюю Дженнифер Лопес и 23 летнего Каспера Смарта, у которых полная идиллия, можно предположить, что причина в чем-то другом.

В одном из интервью Заибат заявил: "Конечно, Мадонна – всемирно известная личность. Но для меня она, в первую очередь, – просто женщина. Ей, как и любой женщине, тоже хочется быть счастливой. И в этом я стараюсь для нее сделать все возможное".

Недавно папарацци заприметили пару во время прогулки по Нью-Йорку. Дабы не привлекать к себе внимание, они были одеты во все темное, а Брахим предусмотрительно захватил с собой зонт, чтобы, если вдруг дождь, прикрыть любимую. Оба попеременно зевают, похоже, что ночь пара провела на какой-то вечеринке Манхэттена.

В прессе то и дело ходят слухи о том, что Брахим сделал Мадонне предложение. Однако реакция певицы неизвестна. Наверное, потому что сейчас мысли о замужестве у нее на последнем месте – она занята в масштабном туре в поддержку своего нового альбома.