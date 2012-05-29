Сергей Пенкин показал красную спальню

Это сопряжено с массой причин, одной из которых является то, что дом находится в полукилометре от МКАДа и не далеко от квартиры, в которой, в основном, и живет певец.

Сергей Пенкин рассказала: "Когда я бываю в доме, у меня всегда много народу. Благо имеется пять комнат, декорированных в зелено-синих, розово-фиолетовых тонах, две из них — мансардного типа. Есть и моя спальня — в красных красках, с темно-коричневым паркетом, стеклянным шкафом, который я купил мгновенно, едва наткнувшись на него в салоне".