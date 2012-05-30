Певец Ираклий показал, где спит с женой

Российский исполнитель с грузинскими корнями, Ираклий Пирцхалава, любезно открыл двери своего загородного дома и рассказал про атмосферу, которая царит в его жилище.
Певец показал свой загородный дом. На первом этажа расположена кухня и зала, которые объедены в единое пространство. Также в большой комнате есть камин, возле которого семья любит проводить вечера.
На втором этаже находятся комната для отдыха и кабинет, спальня певца и его жены, спальня для гостей, гардеробная и ванная.
Весь дом сделан из дерева, соответственно и внутри отделанный деревом.