Николай Басков: Я не виноват, что я не скандальный, а рейтинговый

30 мая 2012, 12:21

Певец рассказал нам о своей операции, Кабалье, решившей жить в урне, о том, чем он лучше Киркорова, и что на «Евровидение» поедет в 70 лет.

 

— Николай, у тебя была обычная операция — вырезали аппендицит. А шуму вокруг этого было, словно ты умираешь.

— Я не виноват, что я не скандальный, а рейтинговый. (Смеется.) А если серьезно, говорили, что я уже не пою, не хожу, что у меня заражение крови... Из-за этого на многих каналах мне приходится показывать свои шрамы и приглашать хирургов, которые меня оперировали, чтобы люди поверили. Самое интересное, что за месяц до операции на программе «Брачное агентство» ко мне подошла ясновидящая и говорит: «Слушай, ты что, собираешься делать операцию?». Я говорю: «Нет». А потом прямо на съемках начались боли, меня отвезли в больницу и через полчаса прооперировали, - рассказал в интервью "Сегодня" певец. - Но сейчас все нормально, как видишь, живой-здоровый. На днях концерт был в Одессе, сегодня — в Киеве (Дворец «Украина», билеты 180—2000 грн. — Авт.). Сегодня выйду на сцену с ощущением человека, который сохнет от жажды по сцене.

— Врачи много запретов прописали?

— Очень. Сижу на диете, ем только пареное-вареное. Вот немного похудел: брюки теперь ношу 48-го размера, а не 54-го, как раньше. Доктора даже сексом не рекомендуют заниматься, швы вот только недавно сняли. Запрещают поднимать тяжести, сказали меньше двигаться, поэтому на сцене во время концертов цветы будут собирать охранники. Я столько работал в последнее время, и все это было в авральном режиме: недосыпы, переезды, новые проекты... Теперь буду беречь здоровье, даже летом на гастроли в тур не поеду, буду здоровье восстанавливать.

 

— А как ты сам реагируешь на небылицы, которые о тебе появляются, говорят, что ты иногда грешишь и сам умышленно запускаешь сплетни о себе любимом?

— Я перестал на это реагировать. Обо мне столько писали за пятнадцать лет, что моим поклонникам уже наплевать на это. Вот фотку с Волочковой выложил, так опять стали додумывать историю наших отношений. Мы все равно никогда до конца не расскажем, как было и что было между нами на самом деле. Расскажу об этом разве что на исповеди. Людям кажется, что публичные люди чем-то отличаются от простых, но это не так. Я помню, как с Монтсеррат Кабалье мы приехали на гастроли в какой-то город, у нее болели ноги, а до номера идти было далеко, так она просто села на урну с мусором напротив номера и сказала: «Дальше не пойду, буду жить в этом номере». (Смеется.)

 

— Следил ли ты за перипетиями на «Евровидении»? Нет ли желания самому туда поехать?

— Ваша Гайтана была бесподобна. Это не конкурс, а шоу, и не надо реагировать на результат. За последние сорок лет на «Евровидении» состоялось только два артиста: Хулио Иглесиас и Селин Дион. Мне даже кажется, кто едет на этот конкурс, наоборот, теряет себя в международном масштабе. Я, может быть, как Хампердинк, лет в семьдесят и поеду, займу последнее почетное место и уйду со сцены.

— Николай, выход твоего нового видеоклипа на песню «Странник», где ты предстал в образе безумца Калигулы, многих удивил. Ты решил превзойти Киркорова по эпатажу?

— К эпатажу не нужно серьезно относиться, там не играет Николай Басков, это просто персонаж. В Венской опере недавно поставили оперу на «Войну и мир», так там все голые ходят по сцене и сидят на унитазах. Но это уже придирки не к артисту, а к режиссеру. Но коллеги в восторге, говорят: «Басков, тебе что, деньги девать некуда?». Клип, и правда, получился дорогим. Только костюмы обошлись тысяч в 10 евро. Ткани, компьютерная графика. Чего стоит только аренда Юсуповского дворца. Одним словом, удовольствие недешевое, даже сумму называть не буду, чтобы не расстраиваться.

 

— Одно время ты подыскивал себе невесту в проекте «Брачное агентство», но недавно шоу приостановили, значит ли это, что ты по-прежнему в поиске?

— Да никого я не ищу, в программе искал людям половинки, а в жизни дайте мне побыть свободным человеком. У меня 7,5 лет брака за спиной, сын растет, роман был очень громкий... Пришло время, когда я должен пожить в свое удовольствие, похулиганить. Я же еще молодой парень, так много хочу позволить себе в этой жизни, которая пробегает очень быстро. Почему я должен обязательно бежать и искать себе невесту, чтобы на ней жениться? Неужели я не могу пожить месяц с одной, еще месяц — с другой? Зачем зацикливаться на чем-то одном?

 

— А с сыном сейчас общаешься?

— Нет. По условиям контракта жены я до сих пор не имею права общаться с ребенком. Но, слава Богу, Света сейчас немного успокоилась, она вышла замуж, родила. У нее свой путь. Рана моя настолько затянулась уже, что я принимаю все как должное. Значит, так сложилось. В этой жизни всем за что-то приходится расплачиваться.

 

— Год назад ты открыл в Москве ресторан. Как процветает этот бизнес?

— К сожалению, мне пришлось выйти из этого бизнеса. Не успел ресторан набрать силу, как через месяц убили директора, для меня это стало трагедией, и я забрал свою фамилию из этого проекта.

 

— Вас часто сталкивают с Филиппом Киркоровым. Это игра на публику или вы действительно так ненавидите друг друга?

— У нас с Филиппом серьезная разница — десять лет. Когда я появился в шоу-бизнесе, появились форматы-неформаты. А во времена Филиппа была другая эпоха, песня раскручивалась на любой радиостанции — только неси. В конце концов, в моей жизни не было Пугачевой. Нет, Филипп — один из могикан! Он умеет находить правильные песни... И мы с ним не соревнуемся. Филипп может меня ревновать только к одному — к моему возрасту. Ведь у меня в запасе целых десять лет, чтобы достигнуть его уровня. А вообще — все мои мысли сейчас только о новоселье в моей новой квартире. Площадь там 320 кв. м. Дизайном занимался специалист из Гонконга, там все в стиле Баскова, преобладают три цвета: черный, золотой и белый.

— Теперь даже Галкин может завидовать твоим хоромам. А был ли ты в его замке?

— Да, честно говоря, я порадовался за человека и ему не завидую. У него давно была мечта построить замок. И Алла сейчас спокойна и счастлива, внучка родилась. При такой интересной судьбе, мне кажется, она очень счастливая женщина.

 

 

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