Елена Кравец: Я в принципе не боюсь мужчин!

Вы в детстве смотрели программу Что? Где? Когда? Поделитесь ранними воспоминаниями.

– Ну конечно, это программа из детства, которая стоит в одном ряду с такими передачами, как В мире животных, Клуб кинопутешественников, КВН… Это то, на чем ты рос, то, что смотрели родители, то, что ценилось, то, что было в дефиците. Поэтому, конечно, я всё это очень люблю.

А любимый знаток у вас был?

– Да. Сначала мне очень нравился Друзь. Потом – скажем так, из-за того, что он молодой – очень нравился Максим Поташев. Еще – команда Алексея Блинова очень нравилась.

Когда вам предложили сесть за зеркальный стол, какая была ваша первая мысль?

– Ой, вы знаете, мыслей, по-моему, не было. Мне предложили поучаствовать за два-три часа до начала игры, и я совершенно не планировала занимать капитанское кресло. У Вовы Зеленского были какие-то уважительные причины… Я, конечно, волновалась. Когда господин ведущий сообщил мне, что придется еще и быть капитаном, у меня был легкий шок, и я всячески пыталась уйти от этой миссии, от этой ответственности. Но не получилось. Слава Богу, наверное, что он меня уговорил, и вызов самой себе все-таки был брошен…

Страхи не оправдались?

– Ну, я не смогла скрыть волнение. Не могу вам сказать, что в какой-то момент полностью расслабилась, нет. В любом случае какое-то напряжение, в некоторых моментах приятное, в некоторых – прямо пробирающее до костей, вызывающее какой-то повышенный адреналин - все это было. Но, в принципе, ради этих моментов мы ведь и живем. Таких вот, когда дух захватывает…

А что вам сказал господин Зеленский, когда узнал результат игры?

– Поздравил, конечно, сказал "молодцы". Знаете, он был действительно настолько уставший… Я ему позвонила уже ночью, сказала, что мы выиграли, что впереди суперфинал, и надо будет ждать результатов… Но радовался он, по-моему, искренне.

Что можете сказать о своей команде? Кто-нибудь раскрылся для вас с новой стороны?

– Я же их и так вижу в разных ипостасях. Мы общаемся не только на рабочей волне. Поэтому я знала, что ребята толковые, со светлыми головами. Единственное – мне показалось, что не все вопросы были достаточно сложными для них. Не знаю, может быть, это необъективно. Но ребята в любом случае молодцы. Тот же Вадик Переверзев был в ударе, взял несколько вопросов… Знаете, это как писать контрольную в окружении отличников. Даже если ты немножечко где-то что-то не знаешь, в любом случае ты напишешь. У меня было примерно такое же состояние. Я была в тылу, реально в тылу интеллектуалов, поэтому мне было приятно.

Когда первым выпал вопрос от Виталия Кличко, вам не стало страшно?

– Нет. Я в принципе не боюсь мужчин. Как-то так сложилось по жизни. Я понимала, что это вопрос от звезды, вопрос от публичного человека, что он будет на тему спорта, скорее всего – на тему бокса. Но ответ все-таки, мне кажется, лежал на поверхности. Вопрос был не очень сложный, за что, наверное, спасибо Виталику.

А есть вопрос, за который вам обидно?

– За который обидно… Наверное, обиднее всего даже не за вопрос с подсказкой. Потому что мы знали ответ. Обидно, конечно, за пословицы. Потому что по предыдущим играм действительно была понятна логическая последовательность, по которой выстраиваются вопросы в блиц-турнире. Мы действительно… просто расслабились, я не знаю… Можно было догадаться, что это пословица. Мы не додумались. Немножко обидно. А с другой стороны - ну нельзя же знать все.

А какой вопрос понравился больше всех?

– Больше всех… мне понравился вопрос про смену пола. Который не был взят с первой секунды. Потому что обычно правильная версия появлялась на десятой- пятнадцатой секунде. А в этом вопросе она появилась уже во второй половине обсуждения. То есть – это было непросто. Где-то из каких-то архивов памяти у Вадика что-то всплыло… Я очень сомневалась, что это правильный ответ, до конца сомневалась. Тем не менее, это была единственная более-менее интересная, необычная версия, поэтому решили за нее зацепиться. Как-то так.

Сформулировали для себя рецепт победы в Что? Где? Когда?

– Да. В принципе, их несколько. Нужно понимать, что иногда ответ заключен в самом вопросе. Нужно не отходить от формулировки. И есть такое, как мне кажется, непреложное правило в каждом вопросе Что? Где? Когда?: до любого ответа можно дойти логически. На каждый вопрос, который отбирается для игры, можно логическим путем найти ответ. Поэтому, грубо говоря, нужно просто включить мозг. Ну, бывает, конечно, что ты либо знаешь, либо не знаешь, и если не знаешь – никогда в жизни не догадаешься. За это мы и ценим интересные вопросы. Но, в принципе, сейчас я уже понимаю, что правильным рассуждением… последовательным… да, не всегда спокойным, но в то же время рассуждением, работой мозга можно дойти до ответа, даже если ты его не знаешь. Я как-то внутренне это вдруг почувствовала. А раньше думала, что надо перечитать все энциклопедии мира. Нет. Просто действительно нужно включить мозг.

Не знаю, сталкивались ли вы с этим как опытный КВН-щик, но Что? Где? Когда? и КВН очень часто путают. Как вы думаете – у этих игр есть что-то общее?

– Думаю, самый важный, определяющий обобщающий фактор – это то, что в одиночку ничего не получается. В любом случае нужна команда. Нужна команда людей думающих, людей, которые живут желанием победы, азартных. Таких, знаете, с горящими глазами. И там, и там нужны эти люди. По-другому никак: ни игра не получится, ни зритель не получит удовольствия, ни в принципе смысла нет выходить на игру.