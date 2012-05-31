Игорь Николаев и Наташа Королева рассказали, кто кого бросил

Напомним, певица вышла замуж за маэстро в 18 лет. У Николаева была жена и дочь – почти Наташина ровесница.

С первого взгляда музыкант не рассмотрел в пухленькой 16-летней хохлушке ни звезду, ни будущую супругу. Но на первом же концерте в Таллинне все сомнения Николаева развеялись: Порывай (настоящая фамилия певицы. – Прим. segodnya.ua) порвала зал. А на фестивале «Песня-90» аппетитную девушку назовут «Открытием года».

Королева рассказала об отношениях с Игорем до свадьбы: Он для меня был человеком из телевизора. Интима… Ничего этого не было, а только бабушкин транспарант: «Секс после свадьбы». Я помню разговор, когда я сказала, что если в Москве дела совершаются таким образом, то я забираю свой желтый чемоданчик и – до свидания.

Николаев написал для Королевой с полсотни хитов. Песню «Дельфин и русалка» они исполняли несчетное количество раз, и она оказалась пророческой.

Внезапно пара разъехалась, перестала вместе выступать и даже общаться.

– Прилично обманулся в жизни – этих лет уже не вернешь. Ничего не изменишь, – жалуется Николаев.

– Все сочувствовали Игорю, мол, я его бросила ради мускулистого стриптизера-красавца Тарзана, а все было не так… – в свою очередь признается певица.

Что случилось в звездном семействе? Кто кого бросил?

Жизнь с маэстро не была такой безоблачной, как казалась со стороны. Певица ревновала Игоря к его концертному директору Анжеле Кулаковской. Однажды Наташа даже решила по-мужски выяснить отношения с соперницей: Дала в дыню напоследок… Не мужу. Он ведь родной, свой. Тетке дала, – со смехом вспоминает певица.

– Та, которую я любил, есть, но она не существует прежней, наивной и чистой, – сожалеет о прошлом Николаев.

Когда Наталья забеременела от будущего супруга Сергея Глушко, официально она была еще замужем за Николаевым. Маэстро даже начал принимать поздравления от знакомых…

– Я была на 4 месяце беременности, и надо было расторгать наш союз, – комментирует Королева.

С Сергеем Глушко у Королевой была такая веселая и красивая свадьба, о которой мечтала еще в 18, когда выходила впервые замуж. Пара не скрывает, что живет счастливо, а еще воспитывает 12-летнего сына Архипа. Игорь Николаев тоже женился – на молодой певице Юлии Проскуряковой. Разницу в возрасте в 22 года не считает большой.