Квартиры героинь Секса в большом городе

В квартире Кэрри Брэдшоу чувствуется уютный творческий беспорядок: ноутбук, оставленный на кровати или кофейном столике, раскрытые журналы на кресле... Все очень простое и открытое – все на виду, ничего не спрятано: стопки журналов в шкафу в прихожей, открытая гардеробная, где Кэрри хранит все самое ценное – дизайнерскую одежду и обувь.

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В ее жилище практически всегда открыты все двери, и пространство кажется как бы сквозным, открытым и немного ветренным, как и сама женщина...

Квартира Саманты Джонс – отражение ее сексуальности! Центром внимания конечно же является кровать ярко-красного цвета, которая расположена по центру комнаты. Не менее яркого холодного цвета ее кухня – отражение еще одной черты характера Саманты: мужской расчетливости в делах и отношениях с мужчинами.