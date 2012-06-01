Группа Kozak System устроила громкою вечеринку

Народу в одном из киевских клубов собралось немало. После некоторых терок внутри группы и ухода солиста Александра Ярмолы, группу возглавил аккордеонист Иван Леньо. Также в коллективе остались Владимир Шерстюк, Александр Демьяненко, Сергей Борисенко.

В тот вечер вместе с ребятами на сцену поднимались Тарас Чубай, Ирэна Карпа, Александр Положинский и пару песен музыканты спели вместе с бандуристами.

Видео на песню снимали в местах, которые стали колыбелью древней украинской культуры - Триполье. Музыканты признаются, местность вблизи Днепра дышит историей. Именно поэтому результатом работы станет не обычный клип, а небольшая сага, которой украинцам напомнят о самобытном духе нации, затерянном в современном мире. Развернется в кадре и извечная борьба Добра и Зла - с настоящими саблями и ножами.

Пока музыканты Kozak System продолжают работу над новым альбомом. Признаются, он уже почти готов. Также в ближайших планах - презентация совместного проекта с Тарасом Чубаем и выступления на десятках фестивалей в Украине и за ее пределами.

фото Веры Пидгайной