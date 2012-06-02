Ольга Полякова: Я не только не глупая блондинка, но и самая умная!

Ольга, какой у вас натуральный цвет волос?

Я от природы блондинка.





Никогда не возникало желание стать темноволосой?

Были такие эксперименты. Как-то я стала брюнеткой на один день. Чувствовала себя просто ужасно! Чуть не сняла скальп!



Считаете ли вы, что стереотипы о блондинках справедливы и понятие «умная блондинка» - это исключение из правил?



Это неправда! Совершеннейшая! Я не только не глупая блондинка, но и самая умная! Чем белее, тем умнее! Это подтверждает тот факт, что блондинки чаще выходит замуж, чем брюнетки. Поскольку у них больше эстрогенов и они более плодовиты. А мужчины это чувствуют



Помогает/мешает ли вам иногда цвет волос в жизни, карьере, влияет ли на восприятие вас окружающими?

Помогает! Ведь джентльмены предпочитают блондинок! И их реакция меня устраивает. Я абсолютно сознательно выбрала имидж



У вас есть любимый анекдот о блондинках?

Милиционер останавливает блондинку: "Ваши документы!". "А что это такое?", - интересуется дама. "А это то, где есть ваша фотография", - говорит блюститель порядка на дороге. Блондинка открывает пудреницу и дает ее милиционеру. "Что ж вы сразу не сказали, что вы - милиционер?!"



Есть ли у вас любимая всемирно известная блондинка?

Наверное Мадонна. Кстати и Мадонна, и Мерилин Монро и Леди Гага сначала стали блондинками, а потом завоевали мир!

фото dusia.telekritika.ua