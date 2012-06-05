Милла Йовович рассказала о любви к оливье и вареникам с беконом

– В молодом возрасте допустимо иметь проблемы в голове, связанные с собственной внешностью, но когда у тебя появляется ребенок, все лишнее уходит, – прокомментировала красавица в «Світському житті».

– Реальная проблема, если твоя 4-летняя дочка заболела или вовремя не покушала, а вопросы а-ля «насколько я хороша?» меня не тревожат.

Ради роли Милла готова на любые эксперименты со своей внешностью, но только не на игры с собственным весом:

– Лысая – не лысая – волосы отрастут, а вот что касается 10 лишних килограммов, то сомневаюсь… После рождения ребенка я набрала столько, что теперь очень аккуратна в этом вопросе.

Впрочем, иногда красавица не отказывает себе в маленьких слабостях:

– Конечно, не каждый день, но я могу себе позволить все, что угодно. Особенно когда прихожу к маме в гости. Тогда не отказываю себе ни в блинчиках, ни в оливье. Время от времени захожу в русские магазины, чтобы купить вареники. После варки я их обязательно прожариваю с лучком и беконом.

Напомним, во время беременности и после рождения дочери известная худышка набрала 30 кг. Но теперь Милла снова в полном порядке и в самой эффектной форме.