Екатерина Бужинская рассказала об аборте и мальчиках-близнецах

Первый муж певицы Кати Бужинской заставил ее прервать беременность, а второй - бросил с новорожденным малышом на руках.

С продюсером Юрием Квеленковым певица познакомилась, когда ей было всего 15. Уже тогда юная Катя потеряла голову от невероятно бурных чувств - она впервые влюбилась. В 19 певица забеременела, но муж был категорически против ребенка и он заставил ее прервать беременность.

"Это были настолько сильные чувства. Это было как молния, тайфун. Мне никто не был нужен в этом мире - только он и все", - призналась певица в программе "Звездные мелодрамы" на 1+1. Муж Екатерины Бужинской сделал все, чтобы она чувствовала себя зависимой, некрасивой и никому не нужной.

Их брак длился 5 лет, но с годами Бужинская поняла, что нужна любимому лишь для того, чтобы он зарабатывал деньги - так как он был ее продюсером. После развода Екатерина встретила мужчину, который так же как она, хотел ребенка. Певица забеременела, но роды были очень сложными. Второй муж оставил Бужинскую с маленькой дочкой на руках, но певица мужественно восприняла это. Сейчас Бужинская воспитывает дочь одна и ни о чем не жалеет. Она мечтает еще о двух детях - мальчиках-близнецах.