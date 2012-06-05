Как репортер шоу "Голос країни" Никита Добрынин женился

Пара устроила свадьбу в американском стиле - с тремя свидетелями и тремя подружками невесты. Венчание состоялось в загородном комплексе.

На церемонии присутствовали ближайшие родственники, друзья и коллеги из интернет-шоу "3G-репортер". Для молодоженов пела участница проекта "Голос країни. Нова історія" Галина Безрук. "Организацией свадьбы мы занимались самостоятельно.

Первый танец придумали за вечер до события, не ходили ни на какие специальные занятия. У нас был также кэнди-бар, где было множество лакомств, конфет и сладкая вата. Мы получили море подарков и цветов - не хватает ваз, раковин и ванной", - рассказал Никита.

На следующий день молодожены улетели в свадебное путешествие.