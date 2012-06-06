Андрей Кише развлекал Фокину и Посыпайко

Первыми оценить обновленную террасу пришли телеведущий Игорь Посыпайко, певица Маша Фокина, режиссер Владимир Лерт, телеведущая и DJДевушка Блонда,группа «Amsterdam», а также другие персоны.

Гостям террасы, удобно расположившимся в белоснежных уютных креслах из ротанга, презентовал новую десертную карту от французского мастера-кондитера. 18 роскошных авторских десертов.

Для гостей вечера Дмитрий Филоненко сыграл свой эксклюзивный dj-set в сопровождении импровизированного live-перфоманса на электроскрипке. А самым ожидаемым музыкальным десертом в честь открытия летней террасы стало выступление популярного певца Андрея Kishe, который вместе с шоу-балетом представил свою сольную программу, состоящую как из известных хитов: «Тонкая нить», «Город», «U CallonMe», так и новых композиций.