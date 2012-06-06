Роман Ягупов: «Здоб ши Здуб» все время в дороге, мы — пилигримы!

6 июня 2012, 12:47

Роман Ягупов, солист молдавской группы «Здоб ши Здуб», которая недавно выступила в Киеве, рассказал о жене-украинке, кто его крестный отец в музыке и почему одевается в секонд-хендах.

 

— Роман, когда вы в последний раз приезжали в Украину?

— Последний раз мы выступали в вашей стране год назад, как раз перед нашим вторым участием в «Евровидении» (в 2005-м группа заняла на конкурсе 6-е место, а в 2011-м — 12-е. — Авт.). Не буду многословным, но я действительно люблю Украину. Она имеет свое лицо, свои прелести, свой колорит, свою культуру. Хотя, конечно, сложно судить о стране, будучи только в гостях в столице. Очень хотелось бы побывать в ваших селах, сходить в горы. А еще мы долго вынашивали план сыграть концерт ночью в Киеве на Лысой горе (мистическое место в столице, где, по легенде, собирались ведьмы на шабаш. — Авт.). И мы это сделали! Собрались с друзьями при луне и под струны лютней наслаждались музыкой. А вообще где мы только не играли — и в подземном переходе, и в троллейбусе, и в детском саду.

— А ваш первый гонорар помните?

— Помню как сейчас — получил 21 советский рубль за то, что пел на празднике в новогоднюю ночь. Потратил тогда их сразу же — купил две пластинки группы «Битлз» под названием «Вкус меда» и «Вечер трудного дня». До этого я вообще ничего не слышал из их репертуара, только знал о том, что они здорово поют.

 

— А сколько сейчас стоит пригласить группу «Здоб ши Здуб» с концертом?

— Честно говоря, я не хочу говорить о деньгах. Но могу сказать, что у нас никогда деньги не стояли на первом месте. Если бы для нас это был главный принцип, то мы бы вряд ли играли сейчас нашу музыку. Деньги — это ведь всего лишь результат, награда за наше любимое дело. Но помню был случай, когда на фестивале «Свирж» во Львовской области нам просто не заплатили денег. Но наша группа и еще парочка музыкантов, среди которых была сама Нино Катамадзе, все равно вышли на сцену. Ведь люди, пришедшие на концерт, ни в чем не виноваты. Хотя, признаюсь, когда нам платят, мы поем лучше! (Смеется.) Хотя нет, мы поем лучше, когда в зале видим таких красивых девушек, как вы! (Смеется.)

 

— Вы как-то говорили, что после вашего участия в «Евровидении» от вас многие отвернулись. В чем это заключалось?

— Не совсем так. Скорее не отвернулись, просто многие не ожидали смены нашего музыкального стиля. Мы же начинали с жесткой альтернативной музыки, а потом мы взяли курс на этот этностиль. И вот тогда слушатели нас не поняли, и это здорово ощущалось по самим концертам.

 

— Но я знаю, что в свое время вас как солиста звали на работу в Москву, почему там не остались?

— Никто меня никуда никогда не приглашал. Мы всегда решаем сами, куда ехать и где оставаться. Но жить где-либо за границей — это не наша история. «Здоб ши Здуб» все время в дороге, мы — пилигримы, своеобразные кочевники, кобзари. Мы летаем во многие страны, наблюдаем за отличными аэропортами, дорогами и возможностями, но, только прилетая домой, мы попадаем в свое родное.

— А когда вас называют цыганской группой, вы не обижаетесь?

— Нет, почему это должно обижать? Я очень люблю цыганскую музыку, интерпретации, саму цыганскую душу. Очень много общаюсь с музыкантами-цыганами и уверяю, так, как играют они, — это неподражаемо.

 

— А то, что большинство вас ассоциируют только с одной песней «Видели ночь, гуляли всю ночь до утра!..»?

— Это меня тоже не обижает. Я вам больше скажу — по жизни я вообще не обидчивый! (Смеется.)

 

— А сколько раз на корпоративе вам заказывают эту песню?

— Ну всю ночь мы ее точно не поем, максимум раза два за концерт. Хотя всегда действительно в программу включаем.

 

— Это правда, что ваш крестный отец в музыке — Гарик Сукачев? В чем выражается ваша дружба?

— Это очень громко сказано, что мы дружим. Да, мы знакомы, но назвать это дружбой нельзя. Человек, который поучаствовал в судьбе нашей группы, — это Александр Скляр. Вот с ним мы часто созваниваемся, поддерживаем общение. Гарика я тоже очень уважаю, помню, когда мы обратились к нему, чтобы вместе спеть в дуэте, он сказал гениально: «Г...но вопрос!». (Смеется.) А ведь запросто мог отказаться, ведь он — большой артист, который действительно подходит к работе очень серьезно и творчески.

 

— Знаю, что свои костюмы вы частенько покупаете в секонд-хендах?

— А почему бы и нет? Секонд-хенд — это ведь прикольно. Там можно найти очень много оригинальных, интересных вещей. Я не брезгую.

 

— В интернете практически невозможно найти факты из вашей личной жизни.

— Правда? Я ничего не скрываю. (Смеется.) Я женат, у меня двое детей — дочери Алисе 13 лет, а сыну Давиду 4 года. Жена моя, кстати, украинка, хотя и родилась в Кишиневе. Каролина — дизайнер по профессии и шьет эксклюзивную одежду. Она часто готовит блюда из украинской кухни, в том числе и борщи, которые я с радостью поглощаю. (Смеется.)

— Вы живете в Кишиневе, успели уже заработать себе на недвижимость, дорогую машину?

— Вы знаете, я не хочу прибедняться и в тоже время хвастаться. У меня есть много друзей и любимое дело — это главное мое состояние. Ну было бы у меня три квартиры, и что?! Вот у меня есть старенькая машина «Жигули», которой 15 лет, и я счастлив от этого.

 

— Символ вашей группы — барабан. Были какие-то интересные истории, связанные с ним?

— Ой, этот инструмент с нами еще с самых первых выступлений (группа в этом году отмечает свое 18-летие. — Авт.). Мы всегда возили его с собой. Бывали случаи, когда мы теряли его в аэропортах, забывали на вокзалах, он улетал в другую страну. Но в конце концов мы его отыскали, и теперь он хранится в нашей мастерской.

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