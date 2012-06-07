Григорий Лепс показал свою коллекцию икон и рассказал о семье

В 2010 году Григорий Лепс в четвертый раз стал отцом. У него три дочери: 28-летняя Инга (от первого брака), 10-летняя Ева и 5-летняя Николь. А в мае 2010-го супруга Анна подарила любимому долгожданного наследника, которого родители назвали Иваном.