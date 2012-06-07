Певица Галлина накупила в Париже 20 пар обуви

"Меня просто покорили невероятно яркие цвета нарядов, обуви и аксессуаров, - рассказывает Gallina, - оранжевый, розовый, салатовый, лимонно-желтый! Смотреть на такое буйство красок без улыбки невозможно. Я была по-настоящему околдована такой тенденцией и не смогла удержаться, чтобы не прикупить парочку трендовых юбок и пиджаков. Старалась контролировать свои расходы и много не тратить до тех пор, пока не попала в один из самых модных обувных магазинов Парижа. Здесь уж я не смогла остановиться -- купила 20 пар эксклюзивной обуви себе и еще с десяток для дочурки Софии. Впрочем, благодаря скидкам мой бюджет не очень пострадал. В Киеве на потраченную сумму я смогла бы купить максимум 3-4 пары".

Кроме пополнения гардероба и изучения модных тенденций Gallina пополняла свои знания в области искусства оформления витрин модных магазинов. Также она весьма плодотворно провела переговоры с владельцами мультибрендовых бутиков о будущих продажах одежды от своего Модного дома "LiGali".

В оставшееся время певица, а по совместительству теперь еще и владелица модного дома решила прогуляться по Монмартру. "Наконец-то я побывала в знаменитой белоснежной Базилике Сакре-Кёр, -- рассказывает Gallina, -- много раз была в Париже, но никак не получалось заглянуть в знаменитую святыню. Несмотря на то, что шедевру архитектуры давно перевалило за 100 лет, он все такой же белоснежный! Я прочитала в путеводителе, что секрет кроется в уникальном камне, из которого построена базилика. Для строительства его привозили из карьеров Шато-Ландона, он прочнее гранита, а под действием времени, осадков, солнца и ветра не портится, а наоборот -- белеет. У подножья Базилики располагается множество художественных галерей, где я купила две картины современных художников".

Звезда призналась, что в Монмартр невозможно не влюбится -- это место очень тихое, далекое от туристической суеты и городского шума. Коротенькие, извилистые улочки, маленькие магазинчики, местные художники, ароматные кофейни и булочные передают очарование размеренного, деревенского Парижа.

"Конечно, Париж не мыслим без ароматных круассанов, -- в завершении призналась певица, -- их искушающий запах слышен повсюду. Мои любимые -- с шоколадом. Не знаю, мог ли кто-нибудь отказать себе в удовольствии не позавтракать в Париже душистым куассаном и стаканом свежего молока".

И если в Париже звезда завтракала, забыв обо всяких диетах, то за обедом и ужином придерживалась давно полюбившейся белковой диеты. Встретившись с друзьями в одном из уютных ресторанов, компания заказала целое блюдо морепродуктов, так богатых на белки. Были здесь и лангусты, и мидии, и креветки, и устрицы, и улики, и крабы и другие морские деликатесы.