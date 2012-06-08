Светлана Лобода показала свою квартиру. Кухня певицы исполнена в бордовых и стальных тонах. Под цвет ей в кухне висит картина Романа Жука, есть много статуэток с разных стран мира и портрет-фотография ее любимой певицы - Бьерк. В большой комнате стоит большой стол за которым Лобода проводит много времени. Также певица показала комнату для релакса, свою спальню. Спальня – это святая святых певицы, туда никто не имеет права входить без стука. Есть в спальне и большая гардеробная с зеркалами в полный рост.

Также Светлана показала ванную, в которой она любит проводить много времени, комнату для творчества, в которой певица иногда занимается спортом.