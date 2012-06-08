Александр Кривошапко рассказал, как с утренней эрекцией встречает журналистов

8 июня 2012, 11:50

Уже более года Александр Кривошапко пользуется повышенным вниманием украинской прессы. При этом подавляющее большинство материалов носит скандальный характер.Певец пожаловался на то, что журналисты находят о нем слишком мало хороших инфоповодов.В интервью gaganews Кривошапко прокомментировал свой образ хулигана, рассказал на сколько он соответствует его настоящему характеру, а также объяснил, почему перестал давать комментарии о личной жизни.

 

- Ваша скандальность - это имидж или сущность?

- Я не праведник, я не проповедник и я не святой - за мной много грехов. Я считаю, что мама мне дала хорошее воспитание, просто жизнь меня потрепала очень серьезно. Я самостоятельно с 15 лет веду свою жизнь, потому что сам избрал этот путь. Жизнь меня хорошо побила - я и на улице рос, я и в академических стенах рос, в принципе, и в нейтральных социальных условиях жил. Поэтому жизнь меня закалила, и, возможно, это моя ответная реакция на все внешние раздражители. Специально ничего не провоцирую. Честно, немного устал от скандального образа, что меня позиционируют как хулигана-дебошира, "вечно молодого, вечно пьяного". Я хотел бы, безусловно, чтобы про меня писали больше положительных инфоповодов, но замечают, к сожалению, только то, что я кого-то послал в ж… либо что я кого-то кинул в бассейн, но это тоже не есть плохо. Посмотрим, как оно дальше будет.

- Вы поэтому перестали давать комментарии о личной жизни?

- Просто зачем? Я был на крыльях любви, точнее – и сейчас на них нахожусь, и считал, что весь мир должен знать о том, как мне хорошо. Но в комментариях услышал столько гадостей, что в результате это очень сильно повлияло на крепость семьи. Сейчас мы не даем никаких комментариев и при этом прекрасно себя чувствуем. Никто не знает, какие у нас происходят события. Только "Пираньи" с Нового канала периодически приезжают, получают, и уезжают...

 

- Имитируют сцены под дверью?

- Да пришел там какой-то ... с цветами. Я стою в трузелях, еще с утренней эрекцией, подымаю кошку на руки, а он мне цветы сует. Понимаете, есть доставка с открыткой или распиской, а тут приходит ..., стоит с каким-то зачуханным букетом, с какой-то открыткой, которая 100% два года назад была подарена его маме, и он сует мне все это в руки. Я понимаю, что это какой-то дебил, вижу сзади машину, из которой какой-то ... меня снимает. Донецкое воспитание все-таки указывало мне: "Саша, дай в бубен!". Но киевский оттенок, столичный, сказал: "Нет, Саша, просто закрой дверь, забери свою кошку и спрячь свое голое пузо и утреннюю эрекцию". Поэтому, как говорится, - тяжела и неказиста жизнь артиста.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
16:29
В аэропорту итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
13:44
Военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживца из автомата в лицо под Донецком
13:30
Потроллил россиянина. В Сети "залайкали" пост об украинском шахматисте-патриоте
13:24
Порошенко напомнил Евросоюзу о восстанавлении Донбасса
13:15
Лига Чемпионов. Квалификация. "Динамо" - "Славия": анонс матчей, где смотреть, котировки букмекеров
13:00
“Как противно рушить семью!”. Отец Ани Лорак рассказал об отношениях певицы с мужем
12:45
МИД Украины рассердился из-за поездки Путина в Крым
12:43
В Украине готовы рвать всех за свое право воровать мнение
12:32
Омелян подтвердил, что Украина готовится к прекращению ж/д-сообщения с Россией
12:21
"Привычка": "Алису" спросили, почему Путин врет
11:41
Нежащаяся у бассейна Каменских побаловала фанатов снимком в откровенном купальнике
11:32
Стала известна дата боя Усика с Белью
11:31
Из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет почти $5 млрд - SZ
11:27
В России скончался «непревзойденный Воланд»
11:07
В Сеть выложили зрелищное видео стрельб украинских боевых самолетов и вертолетов Видео
10:44
Курс доллара в Украине рванул вверх: стоит ли бежать в обменник за валютой
10:34
В Константинопольском патриархате рассказали, зачем к ним едет патриарх Кирилл
10:33
Рабинович предложил освободить пенсионеров от уплаты коммунальных услуг актуально
10:19
Зачем у нас что-то забирать силой, если мы сами отдадим? мнение
09:58
Евросоюз предохранил Болгарию от Украины
09:51
Вся власть пролетариату, кухаркам и ватникам мнение
09:38
В США "самая сексуальная женщина" Кейт Аптон позировала в эротичном нижнем белье Фото
09:10
Стало известно, сколько украинцев ездили на отдых в аннексированный Крым
09:00
Взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео
08:48
"Девятерых вывели из строя". Бойцы ВСУ на Донбассе преподали боевикам жестокий урок
08:28
Япония воспротивилась российским истребителям на Курилах
08:05
Сигал высказался по поводу своей новой работы в российском МИД
07:50
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
07:35
Донецкий боевик обвинил Корнета и Плотницкого в обстрелах Луганска ради власти
07:12
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
06:58
Потерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польше мнение
06:35
Топ-5 самых сложных знаков Зодиака
06:14
«Политический хаос». Журналист объяснил, почему в Украине нужно отменить президентские выборы
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять