Александр Кривошапко рассказал, как с утренней эрекцией встречает журналистов

- Ваша скандальность - это имидж или сущность?

- Я не праведник, я не проповедник и я не святой - за мной много грехов. Я считаю, что мама мне дала хорошее воспитание, просто жизнь меня потрепала очень серьезно. Я самостоятельно с 15 лет веду свою жизнь, потому что сам избрал этот путь. Жизнь меня хорошо побила - я и на улице рос, я и в академических стенах рос, в принципе, и в нейтральных социальных условиях жил. Поэтому жизнь меня закалила, и, возможно, это моя ответная реакция на все внешние раздражители. Специально ничего не провоцирую. Честно, немного устал от скандального образа, что меня позиционируют как хулигана-дебошира, "вечно молодого, вечно пьяного". Я хотел бы, безусловно, чтобы про меня писали больше положительных инфоповодов, но замечают, к сожалению, только то, что я кого-то послал в ж… либо что я кого-то кинул в бассейн, но это тоже не есть плохо. Посмотрим, как оно дальше будет.

- Вы поэтому перестали давать комментарии о личной жизни?

- Просто зачем? Я был на крыльях любви, точнее – и сейчас на них нахожусь, и считал, что весь мир должен знать о том, как мне хорошо. Но в комментариях услышал столько гадостей, что в результате это очень сильно повлияло на крепость семьи. Сейчас мы не даем никаких комментариев и при этом прекрасно себя чувствуем. Никто не знает, какие у нас происходят события. Только "Пираньи" с Нового канала периодически приезжают, получают, и уезжают...

- Имитируют сцены под дверью?

- Да пришел там какой-то ... с цветами. Я стою в трузелях, еще с утренней эрекцией, подымаю кошку на руки, а он мне цветы сует. Понимаете, есть доставка с открыткой или распиской, а тут приходит ..., стоит с каким-то зачуханным букетом, с какой-то открыткой, которая 100% два года назад была подарена его маме, и он сует мне все это в руки. Я понимаю, что это какой-то дебил, вижу сзади машину, из которой какой-то ... меня снимает. Донецкое воспитание все-таки указывало мне: "Саша, дай в бубен!". Но киевский оттенок, столичный, сказал: "Нет, Саша, просто закрой дверь, забери свою кошку и спрячь свое голое пузо и утреннюю эрекцию". Поэтому, как говорится, - тяжела и неказиста жизнь артиста.