Лилия Ребрик рассказала о семейной жизни и будущим ребенке

— Лиля, надо признать, вы мужественно отстояли все 12 прямых эфиров «Танцюють всi! Повернення героїв».

— Вы имеете в виду мои высокие каблуки? Я чувствовала себя на них очень уверенно. Несмотря на свое особое положение, решила не изменять себе, ни на один из прямых эфиров не надела обувь на низком ходу. Признаться, никаких неудобств во время работы не ощущала. Наоборот, у меня появилась некая внутренняя гармония, какое-то неистовое счастье. Это чувство компенсировало все сложности работы в прямом эфире. Иногда казалось, что человечек, который живет внутри меня, прислушивался ко всему, что происходило на съемочной площадке.

— И когда он планирует появиться на свет?

— Врачи говорят, что это должно случиться в 20-х числах августа. Но перерыва в работе у меня практически не будет. Сразу после окончания «Танцюють всi! Повернення героїв» канал приступил к съемкам пятого сезона танцевального шоу. Сначала отборочные туры, затем кастинг в Ялте. После небольшого перерыва пойдут прямые эфиры. Это произойдет в октябре.

— Значит, вы собираетесь становиться работающей мамочкой?

— Думаю, у меня для этого будут все условия. Конечно, мы с Андреем (хореограф Андрей Дикий. — Авт.) постараемся, чтобы с ребенком постоянно находился хотя бы один из родителей. Это наша принципиальная позиция. Надеюсь, помогут бабушки с дедушками. Хотя пока, наверное, об этом еще рано говорить. Будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас все наши с Андреем силы направлены на ремонт. Недавно мы купили большую новую квартиру. Хотим как можно скорее переехать туда. Интерьер я подбираю сама. Мы не знаем еще, кто у нас родится, поэтому стены в детской просто покрасили в светлый тон.

— Ваш распорядок дня сильно изменился?

— Конечно, мое положение диктует совершенно иную манеру поведения, чем та, к которой я привыкла. Раньше могла перед эфиром всю ночь сидеть, заучивая текст. Сейчас это невозможно физически, все время хочется спать. Когда во время съемок случались какие-то накладки, даже тогда я не нервничала. Видимо, срабатывало какое-то самосохранение. Наверное, мой организм абстрагировался от любых стрессов. Сам диктовал мне, как себя вести, что есть и пить. Теперь у меня в сумочке непременно лежит «дежурный» бутерброд. Тяжело дались первые месяцы беременности. Единственное, от чего меня не тошнило, были макароны и булки. Потом наступил период, когда хотелось березового сока. Пока я его не напивалась, не могла работать. Сейчас вроде успокоилась. Но я решила ни в чем себя не ограничивать. Судя по килограммам, которые прибавила, не сильно поправилась. Но, честно говоря, сейчас думаю об этом меньше всего. Я достаточно сильный человек и надеюсь, что смогу быстро привести себя в форму.

— Вы же гимнастка.

— Десять лет занималась художественной гимнастикой и сейчас явно ощущаю, как мое тело жаждет спорта и нагрузок. Меня частенько останавливает Андрей: «Лиля, тебе же этого нельзя!» Он был категорически против и моего выступления на гала-концерте. А я его умоляла: «Дай мне станцевать хоть партию ромашки…»

— Представляю, как счастлив Андрей.

— Конечно. Я безумно благодарна мужу за его отношение ко мне и за то, что иногда позволяет покапризничать. Долгие годы я была женщиной, которая все решает сама. Никогда даже подумать не могла, что приму какой-то подарок от мужчины: бриллианты, машину… Существовали определенные понятия, через которые я не могла перешагнуть. К примеру, машину, на которой езжу, подарила себе сама на день рождения. Но сейчас в моей жизни все изменилось.

— Андрей — тот принц, о котором вы мечтали?

— Это человек, с которым я хотела бы быть рядом всегда. Это не сказка, а жизнь, реальные вещи. Предпочитаю именно с ним разделить и сложности, и счастье, с которыми нам придется столкнуться.

— Как он воспринял известие о том, что станет отцом?

— Я рассказала об этом в день его рождения. От неожиданности и счастья он даже не мог говорить. Но я все прочитала по его глазам.

— В том, что случилось в вашей жизни, «виноваты» танцы.

— Думаю, они действительно сыграли немаловажную роль. Танцевать я любила с детства, хореография — моя нереализованная мечта. Помню, когда запустился проект «Танцюють всi!», я претендовала на роль ведущей. Худших проб у меня в жизни не было. Когда человек чего-то очень сильно хочет, он все делает не так. Я благодарна руководству СТБ, которое закрыло тогда на это глаза и сказало: «Лиля, мы тебя знаем, ты же другая!» А потом случился проект «Танцы со звездами», в котором я участвовала вместе с Андреем. Мало кто теперь верит, что до этого эфира мы совершенно не думали о романтических чувствах. Были настроены только на результат, к тому же постановки доставляли нам истинное удовольствие. То, что мы влюблены, видели все, кроме нас самих. Сопротивлялись своим чувствам до последнего. Вернее, не позволяли себе о них думать. Нам с Андреем было хорошо и легко вместе, но, надо признать, долгое время мы были просто друзьями.

— Значит, роман у вас случился после танцев?

— Безусловно. Когда проект закончился, буквально через пару дней я поняла, что без Андрея не могу дальше существовать. Им овладели такие же чувства. Поэтому вскоре мы снова были вместе. С тех пор не расстаемся. Теперь работаем вместе. Андрей учит танцевать, а я подсказываю какие-то вещи в актерском плане. У нас уже появился свой семейный бренд.

— Надо полагать, что ваш ребенок первым делом научится танцевать.

— Думаю, в этом смысле его судьба предопределена. У малыша просто не будет выбора. В конце концов, он может заниматься всем, чем угодно, но танцевать обязан хорошо. Признаюсь, я благодарна нашему малышу за то, что научил меня многим вещам: радоваться каждому дню, находить приятное в любой жизненной ситуации. У меня даже появилось желание заняться кулинарией, хотя раньше времени на это никогда не было. Когда мы только начали жить с Андреем, готовил он. Я думала: «Боже, как мне повезло!» Муж большой мастер по блюдам из рыбы и мяса, а я овладела искусством печь пирожки и блинчики. Меня воспитывали, что в доме должно пахнуть пирогами. Теперь это все у нас есть.

— Лиля, у вас голос совершенно счастливого человека.

— Это действительно так. Мне никуда не хочется ехать, я не спешу, а просто наслаждаюсь ощущениями, которые сейчас меня переполняют.