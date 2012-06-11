Рэпер Серега рассказал, как меняет своим детям памперсы

11 июня 2012, 12:01

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Последний раз я удивил самого себя, когда согласился на это интервью. Обычно стараюсь избегать встреч с журналистами: пустая трата времени. Нет, я, конечно, хочу, чтобы люди за моим ТВ-образом видели живого человека, но интервью тут не поможет. Чтобы понять, какой я человек, нужно со мной общаться… А это невозможно, потому как людей в мире много, а я один – со всеми подружиться не получится.

Последний раз я делал что-то в первый раз буквально на днях – жарил сырники. Ко мне в гости пришла мама. Она стояла за плитой, а я подсмотрел, как и что она делает. Запомнил рецепт, потому что хотел пожарить сырники для своих детей. И вроде получилось – дети, по крайней мере, съели их с удовольствием.

 

Последний раз я проводил время с детьми сегодня утром, когда отвозил их в детский сад. Я вообще воспитываю детей сам – это ж мои ребята, я за них отвечаю в полной мере. Они еще маленькие, так что меняю им памперсы, готовлю еду, убираю за ними, укладываю спать, отвожу в детсад и обратно… В общем, все, что должен делать настоящий папа, я делаю. Люблю возится со своими детьми.

 

Последний раз я смотрел художественный фильм давно, предпочитаю документальное кино. Ну, если вспомнить… Пожалуй, это была картина Петра Буслова Высоцкий. Спасибо, что живой. И мне она не понравилась. Я согласен с критикой Марины Влади, которая заявила, что фильм оскорбляет память о великом артисте. История о Высоцком, но сам музыкант будто в тени находится. В общем, тема не раскрыта.

 

Последний раз я отдыхал… у себя дома. Я как-то перестал выезжать в экзотические страны. На своем участке мне комфортнее. Мне нравится жить в таком месте, куда ты рад каждый вечер вернуться после работы, где можно восстановить силы, отдохнуть. Так что скажу так: последний раз я отдыхал в Пуще-Водице.

Последний раз я попал в нелепую ситуацию, когда меня остановил и не узнал гаишник. Документы я оставил дома, так что пришлось освежить ему память цепью наводящих вопросов. Сперва я спросил этого гаишника, чей портрет висит на стене его кабинета. Он: "Это президент наш, Виктор Федорович!" Вот, говорю, а его показывают по телевизору? Гаишник: "Да…". Тогда я спросил: а кого еще там показывают? Тут он наконец-то меня узнал. Не люблю так делать, но в той ситуации у меня просто не было выбора.

 

Последний раз я был в родном городе не так давно.  У меня быстро заканчиваются странички паспорта, так что я регулярно езжу в Гомель, чтобы получить новый. Мне нравится, как сейчас выглядит мой родной город: он современный, чистый… Я бы хотел, чтобы люди там были счастливы, но для этого мне, пожалуй, придется заняться политикой.

Если я расскажу о том, как последний раз делал добро анонимно, то оно уже не будет анонимно. Я считаю, что добро нужно делать – и поскорее об этом забывать. Лучше помнить, что ты натворил плохого: только так можно избежать ошибок в будущем. Так что я свои добрые дела не вспоминаю. Пусть они меня помнят!

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