Принц Френсис и Лена Ряснова целовались в аквапарке

10 июня в аквапарк Остров Сокровищ в Кирилловке на Азовское море приехала самая романтическая пара украинского телевидения - участники телешоу Холостяк 2 принц Френсис Метью Романов и его избранница Лена Ряснова из Запорожья.

Влюбленные с удовольствием приняли предложение покупаться и позагорать.

"Мы даже не ожидали, что попадем на море этим летом – очень плотный график работы, спасибо вам за возможность, у вас действительно классно!" – рассказала Лена.

Вместе с Леной и Френсисом парк также посетили близкие друзья девушки. До Кирилловки, четыре дня парочка гостила у бабушек Лены, у родителей в загородном доме и теперь выбралась покататься на горках аквапарка.

"Мы стараемся каждый день проживать, как одну маленькую жизнь!" – ответил Френсис на вопрос окружающих, как им удается поддерживать романтику в отношениях?

"А как вам малая родина вашей любимой?" – поинтересовались журналисты у Александра-Френсиса.

"Потрясающе – очень красивая земля, хорошая погода, все умиротворенно и романтично, и я благодарен городу Запорожью за то, что он подарил мне такую замечательную девушку, как Лена!" – на последних словах Френсис нежно поцеловал свою принцессу, развеивая последние сомнения скептиков о чувствах к друг другу этих двух участников знаменитого шоу.

Лена надеется, что быт этих отношений не испортит: Френсис умеет сам приготовить такие кулинарные шедевры, что даст фору любой хозяйке. "Европейцы этим очень отличаются от украинских мужчин, они особенные – Френсису, например, не чуждо прибраться в квартире, приготовить еду!", – рассказывает Лена.

Френсис же разницы между украинками и девушками других стран пока не нашел: "Всем женщинам мира присущи определенные качества, чем отличны украинки – пока не скажу!".

Зато оба уверены – не только любовь, но и дружбу подарил им проект. Рядом с ними в этот день в аквапарке и дельфинарии Кирилловки отдыхала еще одна участница проекта – Виктория Салова, художница из Харькова. Ребята дружат, а собираясь в Запорожье к родным, позвали в гости свою общую подружку.

"Я верю в эту пару, в их отношения, – говорит Виктория. – Возможно, свадьба не за горами".