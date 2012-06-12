Зверев, Королева и Седокова показали свои пижамы

Пижамная вечеринка состоялась 10 июня в одном из крупнейших московских клубов Известия Hall. Ведущими вечера были певица Анна Седокова и Максим Привалов, в качестве специального гостя прибыл король гламура Сергей Зверев.

И уж он не постеснялся на славу подготовиться к вечеринке: так, известный стилист привез с собой целую гору нарядов и менял их каждый час. По словам самого Сергея, некоторые из его нарядов стоят до 10 тысяч долларов, сообщает loveradio.ru.

Кроме того вечеринку посетили Наташа Королева с Тарзаном, группа Serebro, певица Нюша, Джиган и многие другие.