Андрей Kishe открыл пляжный сезон на Маврикийских островах

Андрей Kishe с женой Оксаной и дочуркой Софи провел на побережье Индийского океана на острове Маврикий, куда певец отправился снимать свою новую видеоработу на песню You Can Call On Me.

«На Маврикии сейчас зима, примерно, как у нас в ноябре – темнеет очень рано и не так безумно жарко, как в сезон. Но купаться и загорать, конечно, можно – чем мы и занимались практически целый месяц, - рассказал Kishe. – Кроме того, я совмещал приятное с полезным – снимал свой новый видеоклип. Для этого мне пришлось запастить профессиональным оператором и также освоить профессию оператора, так как некоторые сцены я решил снимать лично. И, конечно, мне пригодился мой 12-летний опыт пловца, так как снимать приходилось в экстремальных условиях, среди 3-метровых тяжеленных волн и часто с риском для жизни. Четыре или пять раз я практически чуть не утонул, когда меня накрывало волной и не хватало воздуха, резало легкие и казалось, что я просто не выживу».

Андрей Kishe познакомился с местными жителями – креольцами, которые оказались очень гостеприимными и показали своим гостям местные достопримечательности и красоты острова, а также познакомили с колоритной креольской музыкой. Забавным развлечением стал гольф-турнир с креольцами, где вместо мячей использовали кокосовые орехи.

Андрей Kishe пригласили выступить в одном из клубов («Амнезия») на острове, где артист отыграл dj-сет. Именно в этом клубе Андрей представил свой новый трек You Can Call On Me. По словам певца, публика в клубах разительно отличается от той же киевской.

«Тут сама природа располагает к особому настроению – безмятежного счастья. Эта черта вообще присуща местному населению, которое никуда не спешит и живет сегодняшним днем, без нашей привычной городской суеты мегаполисов. Туристы также ведут себя расслабленно и открываются на все сто, без столичных понтов и допинга – свою дозу эйфории каждый получает от красот острова и невероятно чистого воздуха. К слову, тут встретили немало знакомых, например, тут же отдыхала и Алена Водонаева».