Виктория Дайнеко показала квартиру после ремонта

"Я сама купила отличную двушку и до сих пор не могу привыкнуть к своему счастью! До этого я жила в квартире, которую получила в подарок от Первого канала и компании моего продюсера за победу в Фабрике звезд 5 (Россия). Но с тех пор, как мои родители переехали в Москву и поселились неподалеку от Новодевичьего монастыря, я мечтала перебраться поближе к ним. Мне очень нравится район, где они живут. Я рассчитывала приобрести приличную однокомнатную квартиру, но риелтор убедила меня, что за мои деньги лучше купить жилье чуть подальше, но зато двухкомнатное", – рассказала Вика Дайнеко.

И продолжает: "Я посмотрела на гору вещей, которые уже с трудом помещались в моей квартирке, и немедленно загорелась этой идеей. Когда подходящий вариант нашелся, меня охватила неведомая прежде страсть: где бы я ни находилась – в самолете, в кафе, – просила листочек бумаги и рисовала, как можно переделать квартиру. Ремонт делала вместе с папой, когда-то он был профессиональным маляром. А я так хотела поскорее въехать, что однажды семь часов провела в мебельном магазине – была полна решимости заказать сразу всю мебель: в спальню, гостиную и на кухню. Устала неимоверно, но все равно получала удовольствие от того, что обставляю свое гнездышко. В результате получилось, на мой взгляд, просто замечательно. Никакого супермодного безликого дизайна, я этого не люблю и вообще не гонюсь за модой".