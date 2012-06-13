Наташа Королева и Тарзан провели романтические дни в Париже

13 июня 2012, 14:45

Недавно в Интернете появилась информация, что Наташа Королева и Сергей Глушко расстались. Конечно, новость о разводе пары возникает в прессе не в первый раз, но до этого супруги всякий раз ее опровергали, а тут — молчок! Что это значит? Неужели — правда?! Звоним Наташе за разъяснениями, а она: «Не могу говорить… Перезвоните через три дня». Обеспокоенные, мы выждали три дня и перезвонили. И вот певица назначила нам встречу…

 

— Я не отвечала по телефону, потому что была в Париже…

— Так что же случилось?!

— Ничего! Мы ездили вместе с Сережей. Хотите взглянуть на наши парижские фотографии?

— Да, спасибо… Надо же, вы на них такие счастливые!

— Он подарил мне эту поездку на день рождения. Вообще-то, зная мои пристрастия, муж обычно дарит мне украшения или маленькие сумочки. Но иногда его «заносит», и он превращает мой день рождения в нечто феерическое. Пару лет назад просыпаюсь я 31 мая рано утром. Супруг еще дрыхнет, но я знаю, что меня где-то в квартире поджидает сюрприз: не случайно ведь вечером Сережа прикрыл дверь в одну из комнат, а потом долго возился с чем-то в коридоре. И точно! На полу комнаты поздравительными открытками выложена дорожка, которая ведет дальше… Следуя этой «путеводной нити», захожу в гостиную в предвкушении приятного сюрприза. И вдруг натыкаюсь на огромного мужика! Страшного, с жуткими черными кругами под глазами. Он поднимает руку и громовым голосом говорит: «Вэлкам!» Я заорала от страха так, что из своей детской выбежал сын, Архип: «Мама, что случилось?!» Но тут я поняла, что это всего лишь манекен — очень реалистично сделанная кукла дворецкого из сериала «Семейка Аддамс». Причем он держит поднос, а на подносе — коробочка. Открываю, а там изумительные серьги, явно выполненные на заказ. Стою и размышляю: убить мужа за то, что он так меня напугал, или расцеловать за такой оригинальный сценарий праздника? Остановилась на втором.

— Ну а в нынешнем году Сергей сумел вас удивить?

 

— О да! Во-первых, он подарил мне… новую прическу. Незадолго до моего дня рождения муж внимательно посмотрел на меня и сказал: «А почему ты так держишься за свои длинные волосы?» Я обалдела: «Так, минуточку, это же ты все время мне твердишь: «Тебе так идет твоя грива!» Но Сережа, как завзятый парикмахер, стал так и сяк крутить мои волосы. И в конце концов заявил: «Тебе пойдет прическа начала 90-х — по плечи». Муж в свое время окончил художественную школу, так что его вкусу я доверяю. И на следующий день я пошла в салон. Там мастера окружили меня и заголосили: «Наташа, ты сошла с ума! Люди берегут каждую волосинку, наращивают локоны, а ты хочешь отрезать такую длину?!» А я: «Резать!» И вот теперь у меня новая прическа, которая очень нравится и мне, и Сергею. Во-вторых, муж подарил мне украшение, причем сделал это на набережной Сены, когда мы любовались Парижем. Трехдневный тур во Францию стал главным его подарком. В Париже я была много раз. Но когда Сережа предложил мне махнуть туда, сразу согласилась. Ведь Париж никогда не может надоесть!

— А тем временем в Москве обсуждали ваш развод…

— Мы вернулись домой такие счастливые… Открываем Интернет, куда не заглядывали три дня, а там новость о нашем разрыве… Такая вот сенсация!

— Откуда же все-таки она взялась?!

— Кто бы мне самой это объяснил! Мы с Сережей уже устали от того, что желтая пресса то нас разводит, то делает меня беременной, то фальсифицирует наши фотографии: пересадят мою голову на фото порноактрисы или в фотошопе сотрут на мне и Сереже купальные костюмы — и вот Королева и Тарзан уже позируют в голом виде… Сережа на все это реагирует с юмором: «А что, на этой голой фотке мне стесняться нечего. И ты в свои тридцать девять лет выглядишь так, что двадцатипятилетние девушки обзавидуются!» А мне, когда вижу все эти фантазии, становится обидно. Неужели надо что-то постоянно выдумывать вместо того, чтобы рассказывать о нас правду?! А правда заключается в том, что наша красивая и молодая пара уже много лет живет в гармонии, не теряя друг к другу интерес… Мы с Сережей сознательно строим и бережем нашу семью. Хотя сейчас это редкость. Люди женятся, рожают ребенка и разбегаются. А все потому, что не умеют, а точнее, не хотят создавать семью и счастливо жить в ней. Не терпеть, героически нести эту ношу и страдать, а именно кайфовать от того, что живешь в семье. И не только в первый год семейной жизни, когда еще свежи ощущения, гормоны играют, а после десяти лет совместной жизни или после двадцати. Именно так происходит у нас с Сережей! Конечно, и мы можем поругаться. Если я посчитала себя незаслуженно обиженной, могу и день, и два дуться. Ухожу в себя. Нет, я не молчу, разговариваю с мужем. Но на уровне: «Привет, кофе, чай, завтрак готов…» А вот по-настоящему общаться — отдавать энергию — перестаю. А обычно я очень активная, энергичная. И Сергею это по кайфу. А тут ему начинает не хватать этого драйва. Он просит: «Ну, не тяни так долго». А я: «Не получается быстрей…» Однако такое происходит очень редко. Обычно удается просто не дать конфликту разгореться.

— Вы с мужем — люди экономные?

— Мы живем в достатке, многое можем себе позволить — купить дорогие вещи, полететь на два дня в Париж. Но при этом мы ни перед кем не понтуемся, не выпендриваемся. Например, ездим на вполне демократичных автомобилях, потому что это ведь средство передвижения, а не повод перед кем-то порисоваться. А если мне нужно красивое платье на выход, я пойду и куплю, сколько бы оно ни стоило. Но безмозгло, только чтобы кого-то удивить, потратить на какую-нибудь сумочку 15 тысяч долларов — это не для меня! Слава богу, у меня есть друзья, которые мне подарят такую сумку на день рождения — и это будет мне очень приятно. Но сама себе не куплю! И Сережа тоже не любит безумно швыряться деньгами. Все-таки мы оба родом из СССР, помним, как наши родители кормили нас и одевали на зарплату в 120 рублей. И при этом умели экономить, чтобы раз в году отдохнуть в Сочи или Ялте. Вот и мы с мужем не транжиры.

— Ну а на оживлении семейной жизни вы станете экономить? Часто устраиваете такие вот путешествия, как то, из которого только что вернулись?

— Нам не нужно ничего делать специально для оживления нашей семейной жизни. Я ведь по гороскопу Близнец, поэтому непредсказуема, двойственна. Муж говорит: «Ты всегда меня удивляешь! Ты настолько непредсказуема, что порой мне кажется, что я вообще живу не с одной, а с двумя женщинами. А порой и с тремя». И мне не нужен допинг в виде спиртного — я не пью больше бокала вина. Но при всем этом самые хорошие вечера мы с мужем проводим дома. Иногда приглашаем друзей, а иногда устраиваем ужин на двоих. Сережа готовит мясо, я — салат, мы открываем бутылочку вина или в последнее время — шампанского. Садимся за стол, и нам никто не нужен. Мы кайфуем друг от друга, нам шикарно вместе. А после ужина начинается веселье. Тут я могу и костюмированное шоу врезать, и эротическое, и стриптиз — все что хотите. И это получается не специально, а спонтанно, от души, потому что пошел кураж! В общем, со мной не соскучишься...

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