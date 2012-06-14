Летний отпуск Могилевской, Пономарева и Ротару

14 июня 2012, 12:10

Июнь в разгаре, так что знаменитости уже вовсю планируют свои отпуска. Многие, кстати, уже успели отдохнуть пару деньков в мае, совместив отпуск с концертами. Так, Руслана в этом году открыла купальный сезон на Кипре, а потом на несколько дней уехала в Турцию. «В Анкаре после концерта я успела прогуляться по их базарчикам и купила себе пару натуральных косметических средств», — рассказала нам певица, которая в июле еще собирается съездить в Египет и Нью-Йорк.

 

Коллега Русланы по музыкальному цеху Наталья Могилевская также устроила себе незабываемый майский отдых, но уже в Израиле, пишет Сегодня. Там певица посетила святые места и занялась шопингом в Тель-Авиве. «Я купила много ярких полотенец, свечей, ковриков и других аксессуаров, которые теперь украшают мою квартиру», — признается нам Наталья.

Почти две недели в туре по США и Канаде провели ребята из «Студии Квартал-95». Так, они посетили несколько шоу Cirque du Soleil, мюзикл Jesus Christ Superstar и побывали на баскетбольном мачте знаменитой «Оклахома-Сити», где среди зрителей также были Джек Николсон и Дензел Вашингтон. А вот по дороге в Лас-Вегас (некоторые «квартальщики» решили не лететь в этот штат, а проехаться на арендованой машине) Евгения Кошевого, Степана Казанина и Юрия Корявченкова ждала неожиданность в виде немыслимой жары. «Мы испытали на себе все 43 градуса американской пустыни, вспоминая по дороге фильмы, герои которых преодолевали эту небезызвестную дорогу, — признался нам Евгений Кошевой («Лысый»). У тех же, кто выбрал более комфортный и быстрый способ добраться до «города развлечений», тоже не обошлось без приключений — так, например, Елена Кравец и Юрий Крапов умудрились опоздать на свой самолет, после чего 5 часов провели в аэропорту в зале ожидания.

СОФИЯ РОТАРУ: ИТАЛИЯ. София Ротару большую часть лета проведет в Крыму со своей семьей — в принадлежащем ей комплексе «Вилла София» в Ялте. «Еще на несколько недель мы собираемся поехать с мамой в Италию, — рассказал нам сын певицы Руслан Евдокименко-Ротару. — Но куда именно и когда, еще не решили. Хотим просто поездить по городам». По словам Руслана, свое 65-летие София Михайловна встретит за границей: «Это же промежуточная дата, поэтому никаких пышных торжеств мы устраивать не будем, и все, кто захочет маму поздравить, смогут это сделать по телефону». Кстати, семья Ротару обычно тур не заказывает, а едет напрямую в отель.

ПОНОМАРЕВ: ТУР ПО ЕВРОПЕ. Певец Александр Пономарев, в отличие от своих коллег, которые еще только мечтают об отдыхе, уже находится за границей. Как нам рассказала его пресс-секретарь Александра, сейчас певец на пути в Южную Францию. «Александр поехал один на своем мотоцикле в тур по Европе, который продлится до конца июня, — говорит помощница Пономарева. — Он очень долго сам разрабатывал маршрут, в планах у него посещение Словакии, Венгрии, Италии. Конечным пунктом станет маленький городок во Франции, где его ждут друзья». Кстати, о своем приключении Пономарев «рапортирует» на своей странице в «Фейсбуке». «Позавчера в Кошице, вчера в Будапеште, сейчас жму в Венецию, — пишет певец. — Меня все время хочет догнать дождь, иногда у него это получается».

ПОВАЛИЙ: ИСПАНИЯ. Певица Таисия Повалий каждое лето проводит традиционно — в Испании. «20 июня поедем туда на неделю, — признался нам муж и продюсер певицы Игорь Лихута. — Планируем взять с собой маму Таи и сына Дениса». По словам Игоря, они заранее бронирует отель за границей. «Обычно это маленький отель на берегу моря, — говорит продюсер, — на экскурсии мы не ходим, а просто плаваем и загораем. Сколько денег тратим — трудно сказать, но в пределах разумного. Но если Тая захочет себе какое-нибудь платье в магазине купить, я ее за руку не дергаю».

 

КОЗЛОВСКИЙ: АМЕРИКА. Певец Виталий Козловский предпочитает отдых спонтанный. «Я никогда не планирую свой отпуск, — признался нам певец, — выпадает несколько свободных дней в графике, тогда беру и срываюсь куда-то. Правда, я не большой любитель длинных и нудных экскурсий, предпочитаю комфортные гостиницы. А еще я чаще езжу без путевок». По словам Виталия, это лето он посвятит Евро и семье. «Точную сумму, сколько я трачу на отдых, сказать не могу — это может быть и $200, а может и $2 тысячи, — говорит Козловский. — Планирую до конца лета также съездить на пару дней в Македонию и Америку, где я уже был».

 

СКРИПКА: АНГЛИЯ. Олег Скрипка этим летом отпуск брать не собирается. «До осени буду работать в студии — записывать альбом, заниматься монтажом клипов, — говорит музыкант. — А сейчас мы вовсю готовимся к фестивалю «Країна мрій» (пройдет 22—23 июня, на Певческом поле. — Авт.)». Также, по словам Скрипки, он планирует пару дней отдохнуть на... Олимпиаде в Лондоне. «Мы там будем выступать 26 июля и еще на три дня задержимся, так что времени погулять по городу будет достаточно», — говорит Олег. Правда, семью с собой музыкант не возьмет — едет только c рабочим коллективом.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
16:35
Покушение на херсонскую чиновницу Гандзюк: подозреваемому суд избрал меру пресечения
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
13:44
Военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживца из автомата в лицо под Донецком
13:30
Потроллил россиянина. В Сети "залайкали" пост об украинском шахматисте-патриоте
13:24
Порошенко напомнил Евросоюзу о восстанавлении Донбасса
13:15
Лига Чемпионов. Квалификация. "Динамо" - "Славия": анонс матчей, где смотреть, котировки букмекеров
13:00
“Как противно рушить семью!”. Отец Ани Лорак рассказал об отношениях певицы с мужем
12:45
МИД Украины рассердился из-за поездки Путина в Крым
12:43
В Украине готовы рвать всех за свое право воровать мнение
12:32
Омелян подтвердил, что Украина готовится к прекращению ж/д-сообщения с Россией
12:21
"Привычка": "Алису" спросили, почему Путин врет
11:41
Нежащаяся у бассейна Каменских побаловала фанатов снимком в откровенном купальнике
11:32
Стала известна дата боя Усика с Белью
11:31
Из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет почти $5 млрд - SZ
11:27
В России скончался «непревзойденный Воланд»
11:07
В Сеть выложили зрелищное видео стрельб украинских боевых самолетов и вертолетов Видео
10:44
Курс доллара в Украине рванул вверх: стоит ли бежать в обменник за валютой
10:34
В Константинопольском патриархате рассказали, зачем к ним едет патриарх Кирилл
10:33
Рабинович предложил освободить пенсионеров от уплаты коммунальных услуг актуально
10:19
Зачем у нас что-то забирать силой, если мы сами отдадим? мнение
09:58
Евросоюз предохранил Болгарию от Украины
09:51
Вся власть пролетариату, кухаркам и ватникам мнение
09:38
В США "самая сексуальная женщина" Кейт Аптон позировала в эротичном нижнем белье Фото
09:10
Стало известно, сколько украинцев ездили на отдых в аннексированный Крым
09:00
Взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео
08:48
"Девятерых вывели из строя". Бойцы ВСУ на Донбассе преподали боевикам жестокий урок
08:28
Япония воспротивилась российским истребителям на Курилах
08:05
Сигал высказался по поводу своей новой работы в российском МИД
07:50
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
07:35
Донецкий боевик обвинил Корнета и Плотницкого в обстрелах Луганска ради власти
07:12
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
06:58
Потерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польше мнение
06:35
Топ-5 самых сложных знаков Зодиака
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять