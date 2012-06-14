Летний отпуск Могилевской, Пономарева и Ротару

Коллега Русланы по музыкальному цеху Наталья Могилевская также устроила себе незабываемый майский отдых, но уже в Израиле, пишет Сегодня. Там певица посетила святые места и занялась шопингом в Тель-Авиве. «Я купила много ярких полотенец, свечей, ковриков и других аксессуаров, которые теперь украшают мою квартиру», — признается нам Наталья.

Почти две недели в туре по США и Канаде провели ребята из «Студии Квартал-95». Так, они посетили несколько шоу Cirque du Soleil, мюзикл Jesus Christ Superstar и побывали на баскетбольном мачте знаменитой «Оклахома-Сити», где среди зрителей также были Джек Николсон и Дензел Вашингтон. А вот по дороге в Лас-Вегас (некоторые «квартальщики» решили не лететь в этот штат, а проехаться на арендованой машине) Евгения Кошевого, Степана Казанина и Юрия Корявченкова ждала неожиданность в виде немыслимой жары. «Мы испытали на себе все 43 градуса американской пустыни, вспоминая по дороге фильмы, герои которых преодолевали эту небезызвестную дорогу, — признался нам Евгений Кошевой («Лысый»). У тех же, кто выбрал более комфортный и быстрый способ добраться до «города развлечений», тоже не обошлось без приключений — так, например, Елена Кравец и Юрий Крапов умудрились опоздать на свой самолет, после чего 5 часов провели в аэропорту в зале ожидания.

СОФИЯ РОТАРУ: ИТАЛИЯ. София Ротару большую часть лета проведет в Крыму со своей семьей — в принадлежащем ей комплексе «Вилла София» в Ялте. «Еще на несколько недель мы собираемся поехать с мамой в Италию, — рассказал нам сын певицы Руслан Евдокименко-Ротару. — Но куда именно и когда, еще не решили. Хотим просто поездить по городам». По словам Руслана, свое 65-летие София Михайловна встретит за границей: «Это же промежуточная дата, поэтому никаких пышных торжеств мы устраивать не будем, и все, кто захочет маму поздравить, смогут это сделать по телефону». Кстати, семья Ротару обычно тур не заказывает, а едет напрямую в отель.

ПОНОМАРЕВ: ТУР ПО ЕВРОПЕ. Певец Александр Пономарев, в отличие от своих коллег, которые еще только мечтают об отдыхе, уже находится за границей. Как нам рассказала его пресс-секретарь Александра, сейчас певец на пути в Южную Францию. «Александр поехал один на своем мотоцикле в тур по Европе, который продлится до конца июня, — говорит помощница Пономарева. — Он очень долго сам разрабатывал маршрут, в планах у него посещение Словакии, Венгрии, Италии. Конечным пунктом станет маленький городок во Франции, где его ждут друзья». Кстати, о своем приключении Пономарев «рапортирует» на своей странице в «Фейсбуке». «Позавчера в Кошице, вчера в Будапеште, сейчас жму в Венецию, — пишет певец. — Меня все время хочет догнать дождь, иногда у него это получается».

ПОВАЛИЙ: ИСПАНИЯ. Певица Таисия Повалий каждое лето проводит традиционно — в Испании. «20 июня поедем туда на неделю, — признался нам муж и продюсер певицы Игорь Лихута. — Планируем взять с собой маму Таи и сына Дениса». По словам Игоря, они заранее бронирует отель за границей. «Обычно это маленький отель на берегу моря, — говорит продюсер, — на экскурсии мы не ходим, а просто плаваем и загораем. Сколько денег тратим — трудно сказать, но в пределах разумного. Но если Тая захочет себе какое-нибудь платье в магазине купить, я ее за руку не дергаю».

КОЗЛОВСКИЙ: АМЕРИКА. Певец Виталий Козловский предпочитает отдых спонтанный. «Я никогда не планирую свой отпуск, — признался нам певец, — выпадает несколько свободных дней в графике, тогда беру и срываюсь куда-то. Правда, я не большой любитель длинных и нудных экскурсий, предпочитаю комфортные гостиницы. А еще я чаще езжу без путевок». По словам Виталия, это лето он посвятит Евро и семье. «Точную сумму, сколько я трачу на отдых, сказать не могу — это может быть и $200, а может и $2 тысячи, — говорит Козловский. — Планирую до конца лета также съездить на пару дней в Македонию и Америку, где я уже был».

СКРИПКА: АНГЛИЯ. Олег Скрипка этим летом отпуск брать не собирается. «До осени буду работать в студии — записывать альбом, заниматься монтажом клипов, — говорит музыкант. — А сейчас мы вовсю готовимся к фестивалю «Країна мрій» (пройдет 22—23 июня, на Певческом поле. — Авт.)». Также, по словам Скрипки, он планирует пару дней отдохнуть на... Олимпиаде в Лондоне. «Мы там будем выступать 26 июля и еще на три дня задержимся, так что времени погулять по городу будет достаточно», — говорит Олег. Правда, семью с собой музыкант не возьмет — едет только c рабочим коллективом.