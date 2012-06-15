Алина Гросу отпраздновала свой 17-й день рождения в московском клубе!

В этом году праздник был достаточно необычным, так как впереди экзамены и Алина не хотела шумного празднования. Но не все в жизнь планируем мы, и друзья Алины сделали ей сюрприз.

- В 22.00 у меня закончилось актерское мастерство и мы с друзьями решили отправиться в вечерних костюмах и платьях на метро в один из молодежных клубов. Мы там часто празднуем наши праздники и друзья явно знали, что мы поедем именно туда. Они устроили мне сюрприз. Позвав 12 близких друзей, лучшую подруга и мальчик-режиссер из ВГИКа. Это был настоящий веселый праздник. - рассказала Алина Гросу.

Певице подарили торт в виде фортепиано, множество парфюмов, сумочку с ручкой в виде кастета с примечанием "Для самообороны", аксессуары и большое количество роз и лилий. Но самым неожиданным сюрпризом было то, что прилетел в Москву на праздник один из самых близких людей для Алины. Сейчас он в Англии играет в футбол, но нашел время и прилетел специально на День рождения подарив Алине 117 роз и кулончиком в виде сердечка.

Праздновали ребята до 5 утра, а в 9 уже у певицы был экзамен по философиии, который она сдала на отлично!