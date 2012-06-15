Елена Ряснова: На Мальдивах я поняла, что Френсис испытывает ко мне сильные чувства

15 июня 2012, 11:39

Участница шоу Холостяк 2 – Елена Ряснова – рассказала одному из изданий, за что она полюбила Френсиса, когда он впервые признался ей в любви, как они строят свой быт.

 

Елена, вы были уверены в том, что Френсис Метью признается в любви и вручит обручальное кольцо именно вам?

– Во время свидания на Мальдивских островах я поняла, что Френсис испытывает ко мне сильные чувства. Но это случилось не сразу. Его сомнительное поведение не позволяло окунуться с головой в водоворот эмоций в начале дня на Мальдивах. В голове было огромное количество мыслей: почему именно я на свидании? А вдруг это не его идея? Правдивы ли его намерения? Почему тогда приглашение было настолько депрессивным... По приезду на остров мы пошли плавать в лазурных экваториальных водах Индийского океана необычайной красоты. Настроение было просто волшебным, сказочная красота вокруг. Мы веселились, целовались и дурачились, он держал меня в своих объятиях, смотрел в глаза и тут, как гром среди ясного неба, я слышу: "Я тебя никогда не обману". Я опешила. На глазах появились слезы. Он прижал меня еще сильнее. Я поверила в чувства и искренность Френсиса, и не прогадала.

С этого момента он доказывал мне серьезность своих намерений. Я душой чувствовала, что он выберет меня, что он влюблен. Но постоянное давление и сплетни со стороны окружающих, ложь и неправдивая информация, как рой термитов, не прекращаемо усугубляли мою уверенность в его выборе.  Рассудок глушил сердце, чувства,  суета, стресс…и в конце концов, я сорвалась. Сбежала. Это случилось в Лондоне. Я видела только один способ поставить точку – уйти. Но Френсис сразу отправился на поиски меня, кричал на съемочную группу, что они не уследили за мной, досталось всем. Он вернул меня.

Как вы считаете, почему Френсис выбрал вас? В чем, по вашему мнению, главная изюминка Елены Рясновой?

– Мне сложно сказать, какого сорта моя изюминка, такую оценку зачастую дают окружающие. Однозначно могу ответить, что я – очень эксцентрично экзальтированная особа, иногда не понимаю суть своего поведения. Во мне одновременно уживается несколько личностей, которые в той или иной ситуации проявляют себя по-разному. Но самое важное, что, мне нравится – я с интересом открываю в себе новые грани моего характера и тщательно их исследую.

Возле Френсиса так и витает дух приключений, его жизнь похожа на сценарий сумасшедшего режиссера: увлечение каскадерством, работа в журнале VOGUE, подводные съемки, Индия. Впечатления и впечатления. Я думаю, что именно моя странность привлекла его. Я как автомобильный неиспробованный трек, никогда не знаешь, что за поворотом (смеется).

 

Шоу закончилось. Будет ли у телевизионной истории ваших отношений продолжение?

– Шоу закончилось, но наша сказка продолжается. Да, оказывается, такое бывает. Как вы знаете, сейчас мы живем вместе в Киеве, как говорится, испытываем друг друга на прочность бытовыми вопросами. Весело.

 

Верите ли вы, что можно найти настоящую любовь через телевизионное шоу?

– Я всегда скептично относилась к телевидению, придерживаясь мнения, что это одно из средств манипуляции сознанием людей. А с реалити-шоу отдельная история. Каждый участник реалити готов публично быть втоптанным в грязь и при этом получить удовольствие, ну мазохизм какой-то.

Для меня участие – это вызов, проверка силы характера сохранить свое лицо в этом хаосе. Кроме того, я всегда верила в возможность встретить человека где угодно, в том числе и на телевидении. Любовь повсюду, вокруг нас. Почему нельзя встретить свою половинку на шоу? Как мне кажется, главное – верить в то, что найдется такой человек, который будет для тебя Вселенной.

Холостяк и в жизни такой, каким зрители увидели его на экране. Или реальный Френсис Метью немного отличается от экранного образа?

– Как мне кажется, Френсис на экране почти не отличается от Френсиса в реальной жизни. При общении он располагает  потенциального партнера к искренности,  откровенности  и даже самые замкнутые представительницы слабого пола, если он проявляет к ним интерес, готовы раскрыть перед ним все карты. Он как мужчина – атмосфера, создает незримый комфорт и уют, вокруг себя и окружающих его людей, тем самым показывая способность поддержать и понять собеседника.

Он в состоянии глубоко проанализировать личность. А благодаря тому, как раскрепощаются с ним люди, очень многое может сказать о них даже после непродолжительного знакомства. Френсис активно используйте эту способность, чтобы сразу узнавать своего человека.

 

Чему вас научил телепроект Холостяк?

– Он подарил мне много замечательных моментов: к примеру, мне удалось посмотреть и проанализировать себя со стороны. Важно знать, как видят тебя окружающие, какая у них реакция на тот или иной сюжет, какую подсказку они могут дать. Субъективный анализ личности важен и необходим в самосовершенствовании.

Кроме того, я научилась быть терпимее. Раньше и минуты не могла провести в компании людей, которые мне не приятны. Теперь поняла, что даже из такого вынужденного общения можно вынести положительные моменты. Это замечательная бизнес-практика – вести переговоры с конфликтными клиентами в стрессовой атмосфере. Так что даже из минуса можно сделать плюс.

Какой для вас был самый яркий момент на этом шоу?

– Один из них: мы сидим в аэропорту на Мальдивских островах, вся съемочная команда, я и Френсис ожидаем начало регистрации, три часа до отлета, жарко, легкая усталость после такого насыщенного свидания. И вдруг в холле появляется группа людей в тюрбанах и неожиданно начинают играть местную музыку на автохтонных барабанах. Мы все сразу пошли в пляс, стали веселиться и хохотать (хотя там очень строгие законы относительно поведения женщин в публичных местах), несколько мимо проходящих человек тоже поймали нашу волну позитивного настроения. И во время очередного танцевального пируэта Френсис прижимает меня к себе со словами: "Такую, как ты, я искал всю жизнь". Дальше было не до танцев, все оставшееся время мы не прекращая целовались.

 

Были периоды, когда вы жалели о том, что согласились на участие в этом проекте?

– Я благодарна Богу, что для меня шоу закончилось настоящими чувствами, любовью. Безумно этому рада. Но, если проанализировать именно процесс участия в шоу и не принимать во внимание результат, я бы сказала, что в некотором роде жалею. Объясню почему. На подготовку к проекту и съемки было потрачено полгода моей жизни, которые буквально вырвали меня из будней и ранее поставленных целей и задач. Было бестолково потрачено много психического и физического здоровья. Ради какой цели? Многие говорят: "Ты стала популярна, знаменита". Популярна для чего? В моей профессии публичности нет места, я ведь не танцую и не пою. Меня увидят правильные дядечки – толстосумы и ухвачу место под солнцем? Я думаю, им хватает претенденток на руку и сердце, за признательность которых не надо бороться. Так что этот вопрос полярный.

 

С кем из девушек-участниц вы поддерживаете отношения? А с кем, наоборот, стараетесь свести общение к минимуму?

– Неоднократно в разных СМИ я говорила, что мы остались замечательными подругами  с Викой Саловой и Юлей Артюх – невероятные девушки с трансцендентальным воображением. Они всегда говорят на языке правды.

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