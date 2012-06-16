Гайтана любит готовить Эдуарду Климу морепродукты

Она любит побаловать своего любимого продюсера Эдуарда Клима деликатесами. «Мое любимое блюдо, которое готовит Гайтана - морепродукты в различных проявлениях. Это – креветки, по крайней мере, четыре рецепта. Это – бейби-лобстер (не знаю, сколько рецептов), но каждый раз это вкусно и по-новому», - рассказала Эдуард Клим во время чата на Главреде. К тому же, Гайтана еще любит делать сюрпризы, но Эдуард уточняет, что не часто. «Сюрпризы часто делать нельзя. Будет уже не сюрприз. Раза два-три в год получается. Самое неожиданное от Гайтаны – музыкальная стенка, на которой Гайтана под специальным покрытием разместила фотографии и постеры всех моих любимых артистов».

Поделился продюсер и своими размышлениями относительно конкурса Евровидение, на котором выступала в этом году Гайтана, и тем, кто из украинских артистов мог бы победить в будущих Евровидениях. «Никто, пока страна не будет готова к приему «Евровидения». Пока страна не станет реальной частью Европы. У нас был один шанс, и мы победили на «Евровидении». В дальнейшем нужно ждать удобного момента. Качество артиста играет второстепенную роль. Но нам никто не мешает популяризировать нашу страну и без «Евровидения», делая хорошие работы и продвигая их в Европу. Это сложно, но у нас же получается». А еще Клим рассказала, что для участие в музыкальном конкурсе такого уровня, нужна немалая сума денег. Певице и продюсеру Евровидение обошлось около 300 тыс. долларов. «Это очень дорогое удовольствие. Но мы со знанием дела подошли, не тратили деньги на лишнее. Я уверен, что мы не потратили ни время, ни деньги зря. Нам это обошлось (до конца не все подсчитал) приблизительно в 280-300 тысяч долларов».

Кстати, в Баку Гайтану воспринимали на ура. «У нас в Азербайджане был сумасшедший прием: сольный концерт прошел на ура, просто люди на улице покорили своим отношением. К тому же азербайджанскими артистами занимается украинский менеджмент. На фоне этого три балла от Азербайджана подчеркивают, что Евровидение – это микс политики и денег на фоне музыки» - делится Клим.

А то, что украинская певица не победила, Эдуарда совершенно не смущает. Даже наоборот, продюсер считает, что Гайтана выступила отлично. «Поездкой на «Евровидение» удовлетворен на все 100%. Последний час финала при всем ожидании, конечно, не поднял настроения. Но Украина не должна была войти в финал. Мы с этим смириться не смогли и сделали свою работу так, что нас не смогли проигнорировать уж до такой степени. А то, что было в финале, было ожидаемо, и большого отпечатка на дальнейшую работу никак не отложило. То внимание, которое мы получили на Евровидении, в настоящее время уже дает плоды. Мало кто с 15 местом получит такое количество предложений работы».