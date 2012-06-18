Любимая Криштиану Роналду Ирина Шейк разделась для немцев

Очередная фотография Ирины Шейк украсила обложку немецкого GQ. По мнению редакции издания, Шейк и только Шейк заслуживает титула "Королева лета".

Съемки фотосессии проходили в Нью-Йорке, и во время работы топ-модели приходилось десятки раз выныривать из бассейна и принимать соблазнительные позы на подоконниках одного из небоскребов. Но Ирина не жалуется. Она как-то уже говорила, что российских девушек отличает упорство и трудолюбие. И сама красавица наглядно демонстрирует похвальные качества.

"Я пошла в модельный бизнес, чтобы дать образование своей сестре и помочь маме, — рассказывает красавица. — Отца мы потеряли в раннем детстве. Чтобы поставить нас на ноги, мама работала на трех работах. За первые заработанные деньги я купила ей платье и сделала ремонт в квартире".

Сегодня россиянка зарабатывает вполне прилично и может позволить себе приобрести квартиру в Нью-Йорке. По некоторым данным, в среднем гонорар Ирины за участие в рекламной фотосессии составляет 50 тысяч долларов.

Между тем, по данным таблоидов, бракосочетание Криштиану Роналду и Ирины Шейк назначено на 12 июля. То есть после окончания чемпионата Европы по футболу. Предполагается, что свадьба состоится на Мадейре.















Фото etoday.ru