Новый видеоклип Мадонны снимали в Италии

Американская певица появилась на съемках своего нового музыкального видео в Италии. Съемки проходили на автозаправочной станции, где поп-звезда появилась с пышной прической в коротких черных кожаных шортах. Мадонну сопровождал ее молодой бойфренд Брахим Заибат.

Напомним, что на днях американский журнал InTouch опубликовал несколько необычных условий райдера Мадонны в рамках ее мирового гастрольного турне «MDNA». Стало известно, что вместе с певицей по миру ездят около 30 личных телохранителей, несколько шеф-поваров, инструктор по йоге и десятки ассистентов. Для комфортного пребывания звезды в отеле ее команда разработала специальную систему замены мебели в гостинице на собственную мебель Мадонны – диваны, кровати, стулья и даже письменный стол артистка возит с собой по всему миру.











