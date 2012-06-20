Подопечный Могилевской нежится на Мальдивах

Участник группы «ДиО.фильмы» Вадим Олейник решил последовать примеру Анастасии Волочковой и выложил на своей страничке фотографии с отдыха на Мальдивах.

Конечно, снимки Вадима не столь откровенны, как было у Волочковой, но тоже впечатляют. На фотографиях Олейник, не смущаясь, позирует фотографу обнаженным по пояс.

И, стоит заметить, певец может гордиться своей спортивной подтянутой фигурой! Кстати, не так давно он уже демонстрировал ее во всей красе.









