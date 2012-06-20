Сумская пила коктейли, а Сичкарь комментировала матч

Певица Галлина, с недавних пор покоряющая олимп фэшн-индустрии, устроила VIP-вечеринку в своем шоу-руме, что в самом центре Киева. Летняя тусовка была посвящена самой горячей теме сезона – футболу, а также моде и коктейлю «Мохито». В гости звезда позвала актрису Ольгу Сумскую, ресторатора Маргариту Сичкарь и директора конкурса «Мисс Украина Вселенная» Анну Филимонову. Галлина, которая из без того с головой в моде, совсем недавно вернулась вдохновленной из Парижа. Она с воодушевлением рассказывала подругам об увиденном в столице моды, новых тенденциях и дизайнерских находках.

Подсластил звездную тусовку приглашенный на вечеринку профессиональный бармен, который угощал гостей коктейлями, а заодно и преподал мастер-класс по их приготовлению. «Это потрясающе вкусно!», - не сдерживала восхищения Ольга Сумская отведав «Мохито» и коктейль с экзотическим названием «Апероссо слинг» на основе сока маракуйи и клубничного сиропа. Дегустацию продолжили, устроившись перед телевизором для того чтоб посмотреть очередной футбольный матч. Просмотр то и дело сопровождался комментариями опытного футбольного фана Маргариты Сичкарь, которая порой давала более компетентные оценки, нежели закадровый профи. Кстати, поскольку шоу-рум находится в Пассаже на Крещатике, рев толпы за окном, доносившийся из фан-зоны порой заглушал голос телекомментатора.

После окончания матча подруги, утвердившиеся во мнении, что футбол – истинно мужское занятие, перешли к любимому женскому времяпрепровождению – выбору обновок. По случаю, звездные приятельницы устроили импровизированный показ мод, примеряя на себя пестрые сарафаны, стильные брючные костюмы, красочные платья. Разошлись красотки за полночь, делясь впечатлениями о насыщенном вечере.