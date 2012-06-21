Кристина Орбакайте c мужем и детьми в семейной фотосессии

Съемки трогательных снимков, на которых звезда позирует со своей дочерью Клавдией, супругом Михаилом и сыном Дэни, проходили в Майами, где в настоящее время проживает звездное семейство. В интервью журналу 7 дней Кристина рассказала о том, как решилась на рождение третьего ребенка и призналась, что ощутила непреодолимое желание стать мамой:

«Я почувствовала, что созрела, - делится переживаниями артистка, - Стала засматриваться на маленьких детей, мне хотелось подержать на руках этот тепленький комочек, ощутить молочный запах. И тут уж я подумала: пусть будет, как Бог даст. Никаких специальных процедур не делала, никаких ЭКО не было. В газетах написали, что мы с Мишей долго пытались, но у нас не выходило. Ничего подобного! Я очень крепкая и здоровая. Стоило только пожелать, как сразу все и получилось».

Кристина также призналась, что очень благодарна мужу за поддержку: «Многие отцы считают смену памперсов, кормление, купание, гуляние сугубо женскими заботами, - говорит певица, - А мой муж относится к этому по-другому. Он всегда откликается на любую просьбу о помощи. Покормить Клаву, искупать ее просто доставляет ему радость. Это наш желанный ребенок, и, естественно, Миша все свое свободное время посвящает дочке. Я могу поручить ему абсолютно любое дело. Он моя самая надежная опора».

По словам счастливой мамы троих детей, дочь Клава – спокойный ребенок. К счастью, девочка спит по ночам и дает родителям отдохнуть: «Клавуся человек настойчивый, но при этом сговорчивый, - говорит Кристина, - Ночью она нормально спит и дает всем выспаться. А днем любит, конечно, с няней погулять вдоль океана. Аппетит у нее хороший, поэтому если ее как следует покормить, то она будет благодарна».





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