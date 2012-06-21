Алина Гросу сняла танцора Мадонны и внука Пугачевой

Совсем скоро премьера нового видео Алины Гросу "Взрослая". На главную роль был приглашен паркурщик Олег Ворслав. Он не просто танцор и актер, в свои 24 года он уже достиг мирового признания. У него за плечами множество отснятых рекламных роликов, фильмов, клипов, его ставят в один ряд с легендой паркура Давидом Беллем. Олег много работал с Мадонной: он принял участие в шоу «Confession Tour», а также снимался в клипе «Jump». В клипе Алины Гросу, Олег исполнил массу трюков, опасных прыжков. Следует отметить, что режиссер клипа Никита Пресняков занимается паркуром и также снялся в некоторых сценах клипа совместно с Ворславом показывал высоколассные приемы и повторив несколько трюков, которые он делал и 10лет назад в клипе Гросу.

"Это позитив! Я довольна нашей совместной работой с Никитой и Олегом. Они очень профессиональные парни, я молодая актриса - отличная команда для креатива. Картинка получилась очень насыщенной и я бы сказала американской. Очень жду окончания монтажа и премьеры клипа!» - рассказала Алина Гросу.















