Елена Ряснова: Я не запрещаю Френсису встречаться с девочками

22 июня 2012, 11:30

Победительница "Холостяка" рассказала о "звездной жизни" на Оболони

Победительница шоу "Холостяк-2" Елена Ряснова дала откровенное интервью. Девушка призналась, что после окончания проекта они с Френсисом Метью столкнулись с новыми испытаниями, но все же смогли сохранить отношения.

– У вас совместный бюджет? Как вы его планируете?

– Основные финансовые поступления – со стороны Френсиса, так как я сейчас работаю не в полную силу, и мои финансовые вливания в семейный бюджет достаточно ограниченные, не в крупных размерах. Поэтому Френсис держит все на своих плечах.

– Как долго Френсис планирует быть в Украине?

– Мы обсуждали этот вопрос и 100% планируем пробыть в Украине до августа включительно. Потом будет видно, в зависимости от того, найду ли я интересную работу в Украине, в своей сфере.

В Запорожье нет возможности вернуться, и Френсис там тоже жить не хочет. Для него там слишком мало возможностей, и я его понимаю. Поэтому необходимо найти работу в Киеве. Если все сложится, то, возможно, мы бы могли остаться в Украине ненадолго. А если нет, тогда уедем.

– Как вы решили вопрос о трудоустройстве, ведь у вас работа в Запорожье.

– Я продолжаю вести тот же журнал, в котором работала раньше. Он называется "Тепловые насосы". Это перевод технических статей, общение с иностранными компаниями. В основном – переписка, скайп-конференции.

– Где вы живете в Киеве? Это съемная квартира?

– Живем на Оболони, в съемной квартире. Совместный быт мы прочувствовали очень сильно! Кто-то полы моет, кто-то готовит – все, как у обычных людей. Мы все стараемся делать вместе. Не бывает такого, что кто-то работает, а кто-то сидит за компьютером на диване. Конфликтов на этой почве нет вообще.

– На какой почве у вас возникают конфликты?

– Вообще, сейчас конфликтов появляется гораздо больше, чем раньше. Прежде у нас не было времени ругаться, а сейчас появляются вопросы, касающиеся "внутренней политики" каждого. И то, чего я раньше не знала о Френсисе, проявляется. Я открывают в нем новое или он открывает что-то новое во мне, какие-то жизненные цели, планы… И все это необходимо согласовывать, потому что мы теперь вдвоем.

На этой почве иногда возникают споры. Я не скажу, что это споры, которые могут привести к разлуке или к разрыву отношений. Это нормальные споры, свойственные новообразующимся парам. Это даже хорошо, потому что отношения не могут быть абсолютно белыми. Должны быть выяснения позиций.

Дело в том, что наши отношения начались несвойственным другим парам образом. Мы искусственно встретили друг друга, и потом, когда шоу закончилось, оказалось, что мы мало друг друга знаем. Есть какое-то чувство, но мы мало что пережили вместе в реальной жизни. Не было элементарной бытовой жизни.

Когда мы съехались, это все сразу огромным комом упало нам на голову. А ведь надо как-то выходить из этой ситуации! Три месяца мы прожили взаперти, никуда не выходили. У нас не было возможности сбрасывать эмоциональность в среду, как у обычных людей

И вот, после этих трех месяцев, опять новый этап – нате, вот вам нормальная жизнь! Но все равно нет личной жизни, потому что куча интервью, куча съемок, все раздирают на клочки. И то, что мы прошли уже эту большую часть, конечно, хорошо. Можно сказать, что мы молодцы. Действительно, было сложно... Стараемся все это не потерять. Еще надо работать и работать над этим.

– Вы можете прожить день, не потратив ни копейки?

– Да! Если, конечно, не считать плату за квартиру за каждый день, то да – без проблем.

– Насколько много вам нужно денег для полноценной жизни?

– Нельзя назвать четкую сумму, потому что бывают разные случаи. Я скажу так: обычных, нормальных условий проживания мне вполне достаточно. Я не стремлюсь иметь какую-нибудь Lamborghini или что-то в этом роде.

– Кто из вас готовит дома? Как решаете этот вопрос?

– Завтраки Френсис сам себе готовит, это всегда идентичный завтрак – либо овсянка, либо два яйца-пашот с хлебом, бананом, молоком или чаем. Я не завтракаю, а вот обед и ужин беру на себя, в основном. Хотя у нас бывают кулинарные вечера, когда и Френсис что-то готовит.

– Кто ваши соседи? Вы с ними знакомы? Что они у вас спрашивают?

– Мы только недавно переехали в эту квартиру, и нас у подъезда встретила соседка, сказав: "Мы будем держать тайну, что вы у нас живете! Не переживайте!" (Смеется). И если надо будет какая-то помощь, чтобы мы обращались. Так что соседи очень позитивные!

– Вы не против общения Френсиса с другими участницами шоу?

– Я ему не запрещаю встречаться с девочками. Абсолютно! Это его собственное решение. Я ему неоднократно об этом говорила: если у тебя есть желание – ради бога! Я привыкла доверять мужчине.

– Френсис следит за тем, что происходит в жизни девочек из шоу?

– Я не в курсе! (Смеется). Понятное дело, интернет-статьи появляются, приходят все эти ссылки…

– Вы уже говорили с Френсисом о детях?

– Конкретно еще не решили, но примерно обсудили, сколько детей хотели бы иметь, как их будут звать. Было интересно услышать мнение Френсиса, потому что раньше этот вопрос мы затрагивали очень поверхностно, а в этот раз уже более глубоко.

Френсис, как и я, хочет четверых детей. Если финансовая стабильность будет этому способствовать, то почему бы и нет?

Не могу сказать, что я уже на 100% готова завтра начинать работать над тем, чтобы через девять месяцев появился ребенок. Скорее всего, нет. Я еще не настолько самореализовалась, чтобы ближайшие три года посвятить воспитанию ребенка. Для меня это очень важный вопрос. Хочется дать детям максимум, и пока не буду знать, что могу вложить это в ребенка, я не хочу...

– Вас с Френсисом уже можно назвать семьей?

– У меня классическое понимание семьи. Я не говорю, что обязательно должен быть штамп в паспорте. Да, это является частью нормальных семейных отношений, потому что мужчина тогда начинает нести ответственность за человека, с которым проводит свою жизнь. И, конечно же, когда появляются дети, это уже можно назвать полноценной семьей.

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