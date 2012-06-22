Жанна Фриске вышла в свет за ручку с Дмитрием Шепелевым

Жанна Фриске и ее бойфренд Дмитрий Шепелев, о нежных отношениях которых в последнее время ходит много слухов, до сих пор никак не комментировали свой роман. Однако недавнее появление пары в кинотеатре «Октябрь» на церемонии открытия 34-го кинофестиваля развеяло все сомнения светской публики. Влюбленные появились на людях, держась за руки и, встав в обнимку, позировали фотографам.

Певица предстала перед публикой в длинном вечернем платье кремового цвета, а ее бойфренд был в строгом темном костюме. На вопросы журналистов Дмитрий отшутился: - Я сегодня решил прийти в платье Жанны, а она в моем костюме – вот и появился повод выйти в свет вместе!

Впервые о романе Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева заговорили прошлым летом, когда ведущий приехал в Мексику на 37-й день рождения певицы. Осенью пара вместе появилась на церемонии вручения премии журнала GQ. В начале января звезд сфотографировали в Майами, где они в обнимку гуляли по одному из местных магазинов.













