Анфиса Чехова показала сына и мужа

Звезда выложила в «Твиттер» несколько снимков, сделанных на прогулке с малышом.

На одной из них можно видеть, как счастливый отец Гурам Баблишвили держит на руках коляску со спящим сыном. «А папа готов сына носить на руках, даже когда он лежит в коляске))))», – прокомментировала снимок Анфиса.

«Стану, не откладывая, воспитывать Дракона по-спартански))). Надо бы ему меч выковать))», – в свою очередь заявил гордый папа.

Анфиса не скрывает радости материнства. К тому же Чехова, как и раньше, светится молодостью и красотой.