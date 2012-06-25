Оля Полякова рассказала о своем хозяйстве и детях

Певица Оля Полякова рассказала программе "Сніданок з 1+1", как ей удается совмещать материнство и карьеру.

Напомним, суперблондинка родила вторую дочку Алису осенью прошлого года. Тянет к моей младшей дочери, и к старшей тянет... Знаете, сейчас гормоны, еще не прошел год после рождения ребенка. Если я еду куда-то более чем на два дня, я начинаю бешено скучать", - призналась певица.

Кроме того, ради детей Оля увлеклась садоводством. Певица имеет 10 соток земли и идея заниматься хозяйством ее "поглотила". "У меня есть куры, утки, гуси, козы... Мне все стало интересно, потому что появились дети. И мне, конечно, хочется их кормить правильными продуктами", - отметила Полякова.