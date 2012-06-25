Хью Лори: Когда меня зовут на улице - эй, доктор Хаус! Я не оглядываюсь!

Известный актер и музыкант Хью Лори из всех украинских журналистов только корреспондентке ТСН.Особливе Наталье Писни согласился дать интервью.

А бывало такое, что люди вас не узнавали? Что-то вроде антиславы?

Однажды я пошел в обувной магазин, в Сан-Франциско. И какая-то женщина подошла ко мне со спины и похлопала по плечу. И я подумал: черт, начинается. Автограф? Сфотографироваться? Огляделся. Она посмотрела на меня и сказала: я очень извиняюсь, у вас есть вот такие серые замшевые, только немного больше, 39 размера? И это был очень хороший урок. И знаете что, я ее убедил, что в 38-м ей же будет лучше, потому что 9 на нее велик. Но на самом деле передвигаться по улицам, т. е., взять и побродить, действительно трудно. То есть, я бы сказал так: в Великобритании, где живет моя семья, немного проще. В Лос-Анджелесе - нет. Но если честно, Лос-Анджелес - не город для прогулок пешком. Там все ездят, я как-то присмотрелся и понял, что в некоторых местах даже нет пешеходных зон, особенно, если нужно перейти из одного района города в другой.

А по Киеву вы успели погулять?

Киев мне очень понравился, я вообще хотел узнать о нем побольше, но времени было действительно мало. То есть, обычно, когда я куда-то еду, читаю много, но была такая лихорадка, что я успел почитать не слишком много только уже по дороге из аэропорта в гостиницу. Мне больше всего понравилась Андреевская церковь. В жизни не видел ничего подобного! Ее кажется, итальянцы строили, Рас...

Растрелли?

Да, Растрелли, барокко, 18 века. О черт, она мне понравилась, я видел ее во время заката, и лучи так красиво играл на куполах. Но думаю, город сейчас сильно отличается от того, каким он есть обычно, поскольку во время Евро он больше напоминает огромную фан-зону. Кстати, размерами вашей я больше, чем поражен. То есть, я не заходил внутрь, но мы проезжали мимо. На самом деле, я бы с удовольствием вернулся сюда и погулял бы по улицам, катался на мотоцикле.

А в этот раз кататься поедете?

Если будет байк - поеду. Я боюсь потеряться, потому что все названия улиц - кириллицей написаны, а я ее не читаю. Ну, во-первых, теперь они дублируются на английском, все эти названия ... Слушай, а поехали кататься, сядешь позади меня, вот даже после концерта, будет круто! Давай, ну, действительно. Или если ты ездишь, садись впереди, я сяду сзади, без шлема, мои волосы будут развиваться, я их буду вот поправлять... договорились?

С удовольствием. А вы вообще об Украине что-то знаете? Потому что несколько дней назад, после матча Украина-Швеция, где Андрей Шевченко забил два гола, один английский болельщик написал в своем твиттере, что украинцы умеют чтить своих героев, потому назвали в честь Шевы университет и бульвар.

А это правда? Вы что, действительно университет в честь футболиста назвали?

А вам фамилия Шевченко вообще о чем-то говорит?

Да, конечно, абсолютно. Я хорошо запомнил его последнюю игру.

Ну, да, здесь вы правы, Андрей Шевченко - действительно футболист. Но за более чем столетие до него родился великий поэт, тоже Шевченко. Но Тарас

О, черт. Немного промахнулся

А вы помните, был у вас в "Докторе Хаусе" эпизод про девушку-украинку? Вы же в кино портрет Шевченко на стенку вешали. И по этому случаю у меня для вас есть маленький подарочек. Я думаю, читать вы это точно не будете, потому что книга на украинском, но рисунки Шевченко должны вам понравиться.

О, черт, я его знаю, я узнал! Точно! Спасибо тебе очень, я буду каждую ночь перед сном ее читать. В постели. Думаю, получу истинное удовольствие.

Тарас Григорьевич Шевченко. А название книги "Кобзарь".

О, а что это значит?

Это музыкант, народный певец.

Ну, теперь я это лицо навсегда запомнил, никогда не забуду.

Кстати, а сколькими языками вы владеете? Я вот видела ваше выступление во время вручения премий Эмми, на французском, было мило.

Мой французский действительно хорош, верите или нет. Немного говорю на испанском, немного на итальянским. Но вот на украинском - нет, не говорю, ты прости. Но, к слову, русский я тоже не знаю. Хотя нет, одно знаю: "НА ЗДОРОВЬЕ". В общем, я музыкант, поэтому мне легко копировать любое произношение. Например, я британец, но для доктора Хауса я научился говорить с американским акцентом.

Вообще-то меня просили не спрашивать вас о Хаусе, но вы первый заговорили, поэтому сделаем вид, что я просто поддержала светскую беседу. Как вы после роли доктора Хауса к медикам относитесь?

Лучше их понимаете или наоборот, считаете бездарями? Я к врачам миллион лет не ходил, слава Богу, я почти не болею. Но мой отец был врачом. И я, действительно, всегда уважал врачей. И отца уважал. И мне остается только надеяться, что большинству врачей нравится сериал. Нас консультировали настоящие профессионалы, но сериал точно не был полной инструкцией к действию. Но даже теперь я не отличу вовчанку от других аутоиммунных заболеваний.

Ну почему, это легко. Например, доктор Хаус сначала бы открыл книгу о вовчанке, как положено, проверил бы там запаси викодина, а потом взялся бы за дело.

Знаешь, с другой стороны, то что мне действительно нравится, так это люди, которые смотрят Хауса. Это означает, что они имеют вкус. И они мне нравятся. Ибо такой особенный персонаж для умных людей с чувством юмора. То есть, полные недоумки его бы точно не смотрели. Я не очень люблю фотографироваться или раздавать автографы, но мне приятно, что меня ассоциируют с Хаусом. Ибо он - прикольный тип. Но с другой стороны, когда меня зовут на улице - эй, доктор Хаус! Я не оглядываюсь. То есть, я знаю, что это меня. Просто я робею, честно. Не потому, что я тщеславен. По этой причине я и фотографироваться не люблю.

Но люди действительно часто ассоциируют вас с вашим персонажем, с Хаусом. Вы похожи?

Ну, люди просто думают, что я в реальной жизни такой же грубый, как и Хаус, более саркастический. Часто люди даже не делают различий между вымышленным героем, образом и актером, настоящим живым человеком. Я надеюсь, это когда-нибудь произойдет. Ну, в реальной жизни я не употребляю викодин, ты понимаешь.

А вот алкоголь?

Я очень люблю виски. Не вино, именно виски.

Односолодовый? Или на американский манер?

Одно солодовый, конечно. Я же все-таки британец. Вот вчера смотрел футбол и пил.

В такую жару?

В такую жару - только со льдом. Но обычно нет, в чистом виде.

А готовить умеете?

Нет, просто ужасно. Хотя нет, мои спагетти карбонара вполне съедобны. Болонез тоже ничего. Но я не то чтобы великий повар, а вот поесть я люблю. Ой, и я способен есть абсолютно все, любую пищу. То есть, тараканов - однозначно, нет. Я с одной стороны очень консервативный, с другой стороны, не могу сказать, что люблю эти британские фишенд чипс штуки.

А время на себя у вас бывает? Такие ленивые дни?

Каждому человеку необходимо время на себя, на то, чтобы проснуться утром и никуда не спешить. У меня не так много подобных дней. К сожалению. Но мой идеальный день - на мотоцикле. Чтобы ветер в лицо и ехать куда глаза глядят. На самом деле, если бы можно было совместить езду на мотоцикле и музыку - было бы фантастически.

Я слышала, что вы прекращаете работать и на телевидении, и в театре, и в кино сниматься. И все ради музыки. Это правда?

Похоже, что это правда. То есть, я сейчас действительно работаю над тем, чтобы из всех занятий осталась только музыка. Потому что я люблю ее больше всего. Я люблю ее еще с тех времен, когда я только впервые прикоснулся к фортепиано. Мне было 8 лет и мне было страшно и интересно. Я влюбился в блюзы, джаз. Но играть в театре мне тоже нравится. Я очень сильно горжусь теми телепроектами, в которых я участвовал. Но вот музыка - это то, от чего у меня вырастают крылья. "Я музыкант, поэтому мне легко копировать любое произношение"

Ну, с другой стороны, вы попробовали себя в стольких разных вещах. Я знаю, что у вас есть ученая степень по антропологии, вы - удивительный, очень одаренный актер, вы - музыкант. Мне очень понравилась ваша книга "Продавец оружия". Но есть в мире вещи, которые для вас настоящим вызовом? Есть вообще что-то, что вас пугает?

О, прикольный вопрос. На самом деле, я боялся заниматься музыкой. Потому что обычно, так уж в мире повелось, если актер начинает заниматься музыкой, это воспринимается обычно странно. И все вокруг говорят - лучше бы ты играл в театре, чем на пианино. Но для меня настоящим вызовом было заняться совершенно новым для меня делом. Мне нравится это ощущение вызова. Мне нравятся люди, которые обращаются с вызовом. Вещи и дела, которые являются вызовом. Потому что мне не остается ничего другого, как их попробовать.

А как вы песни для альбома выбирали? Я вот с удивлением узнала, что Swanee River, песня, которая, наверное, больше всего мне нравится, оказывается, не ваша, а вообще неофициальный гимн штата Флорида

Это действительно старая песня, очень старая. Ее написал один американец, Стив Фостер, еще в 1851 году. И она про старые времена, но я всегда ее любил. Был один такой исполнитель, Пит Джонсон, он фантастически играл ее на фортепиано. Очень быстро, и именно это исполнение мне очень нравится. И когда я захотел ее спеть, мы перебрали более 10 вариантов того, как ее можно сыграть. Вообще, все песни, которые есть в "Let them talk" я люблю по различным причинам. Они были важными, я бы сказал, даже сопровождали меня, были саундтреками, разных периодов моей жизни. Но когда мы отбирали песни для альбома, мы взяли более двухсот песен. Из них мы покинули 40 песен, которые играем в разных комбинациях во время наших выступлений.