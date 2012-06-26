Девушки из Real O отдохнули в Испании

Полет из Киева не предвещал ничего плохо, но как только самолет приземлился в Барселоне, всех пассажиров попросили как можно быстрее покинуть борт самолета. А все из-за горящих турбин, которые воспламенились еще в воздухе.

Пассажирам до последнего ничего не говорили, но выходя, они увидели клубы дыма валящего с турбин.

– Мы даже рады, что не знали о проблемах самолетом в полете. Благодарим, пилотов, что удачно посадили самолет – они настоящие профессионалы, – восторженно рассказали участницы группы.

В Барселоне девушки посетили все самые известные клубы, где учили местную молодежь и туристов с других стран своим фирменным движениям, которые используют в песне «Луна».

– Представляете, стоило нам показать движения нескольким людям, как уже через пару минут их повторял весь клуб, включая ди джея – это так здорово, – добавила Регина.

В Испании девушки также отметили День рождения Регины. Девушке исполнилось 22 года:

Яна Соломко немного отдохнув с девушками, уехала к своему таинственному парню, который снял для них виллу на берегу океана, чтобы несколько дней провести наедине.

фото gaganews.com.ua