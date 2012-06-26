Кузьма Скрябин рассказал, как воспитывает дочь

Тема семьи – чаще табу для музыканта Кузьмы Скрябина. Он не часто готов обсуждать личное с журналистами. Тем не менее, в программе Світське життя Кузьма рассказал о взаимоотношениях с дочкой Марией-Барбарой, которая сейчас переживает непростой период в жизни – переходной возраст.

Так, имя девочке придумали еще до ее рождения. Певец и его супруга договорились, что если родится дочь, то они назовут ее Барбара (в честь любимой актрисы Кузьмы Барбары Брыльской), а если сын, то Мартин (в честь вокалиста и клавишника Мартина Гор из группы Depeche Mode).

"Барбара Брыльская – мой любимый женский типаж. Даже моя супруга Света похожа на нее", – рассказывает певец.

А вот дочь не разделяет мнения родителей и очень сердится, когда они обращаются к ней по имени, поэтому для них она Буська. Вероятно, такое самокритичное отношение к себе вызвано трудным переходным возрастом. Сейчас Барбаре 14 лет.

"То количество гормонов, которое ежесекундно бухает ей в кровь, наверно, превышает тот уровень, что выделил мой гипофиз за всю жизнь, – отмечает Кузьма. – Чтобы лучше понимать Барбару, стараюсь проводить параллели и вспоминать, что делал в ее возрасте. Например, с одноклассником как-то пил вино под балконом, притом шмурдяк дикого химического состава".

Однако музыкант дочку не балует. У нее есть "комендантский час", а за опоздание Барбару ждет наказание. Кузьма предпочитает строгие методы воспитания: "У Барбары много свободы, но в 19.30 она должна быть дома. Иначе минута опоздания оборачивается домашним арестом. Слезы брызгают на 3 метра в диаметре, но дочь возвращается вовремя. Пока ограничиваемся разговорами – не используем стояние в углах в пшене на коленках".