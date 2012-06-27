Валерий Леонтьев показал свою виллу по соседству с Бэкхем и Горбачевым

В нем есть гостиная с камином, столовая, из которой открывается вид на море, кухня, сауна, рабочий кабинет певца, 3 спальни, каждая с отдельной ванной. Две спальные комнаты расположены на втором этаже, а третья – на первом. Сюда оборудован особый вход со стороны улицы, внутри есть отдельная кухня.

В каждой спальне и гостиной есть плазменные телевизоры, которые оснащены отдельными спутниковыми антеннами. Полы по всему дому постоянно отапливаются. В каждой комнате установлена система климат-контроля. Так же в особняке на террасе есть тренажерный зал с видом на море.

Рядом располагается гараж и две парковочные зоны для гостевых машин. Дом певца окружен тропическим фруктовым садом, за которым круглый год ухаживает садовник, на территории есть большой панорамный бассейн.

Вилла находится в непосредственной близости от супермаркетов, ресторанов и многочисленных магазинов. По соседству расположены особняки Виктории Бекхэм и Михаила Горбачева. Это не единственный дом Валерия Леонтьева, второй его особняк располагается на побережье в Майами.

фото ivona.bigmir.net