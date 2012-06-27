Первые фото со свадьбы Ольги Бузовой

Ольга Бузова вышла замуж за Дмитрия Тарасова. Как сообщает starhit.ru, 26-летняя телеведущая и 25-летний хоккеист московского Локомотива расписались в Грибоедовском ЗАГСе в Москве, куда молодожены прибыли на белоснежном Роллс-Ройсе.

Стало известно, что теперь по паспорту экс-участница шоу Дом-2 значится как Ольга Тарасова. Тем не менее, в мире шоу-бизнеса она будет использовать уже узнаваемую и привычную для всех фамилию – Бузова.

Сразу после регистрации, новобрачные и гости их праздника отправились на корабль Ласточка, где проходило торжество. Среди приглашенных – друзья и коллеги Ольги и Димы, а также экс-участник Фабрики звезд Доминик Джокер, который спел для молодоженов. Как оказалось, Тарасов является его давним поклонником и знает наизусть все его песни.

Напомним, слухи о том, что экс-участница реалити-шоу Дом 2, блондинка Ольга Бузова собирается замуж за хоккеиста московского Локомотива Дмитрия Тарасова, появились еще несколько месяцев назад. Однако сама Оля периодически отрицала этот факт, хотя и носила на безымянном пальце правой руки кольцо, похожее на обручальное.

фото starhit.ru

paparazzi.ru