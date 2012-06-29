Певица Галлина рассказала Монро о своей беременности

Тема программы с участием Галлины звучала так: «Беременность, роды и воспитание детей». Певица откровенно рассказала в студии о своей беременности, о том, как много путешествовала, и на 7-м месяце, нося под сердцем дочь Софию-Марию, отправилась по святым местам – в Израиль. Также певица поведала и о проблемах со здоровьем, которые возникли в последние два месяца перед родами. «Во время беременности я много ела, ни в чем из еды себе не отказывала, -- призналась Галлина. – При этом в моем рационе появились прежде запрещенные продукты: картошка, макароны, тортики. Из-за этого я набрала лишних 33 килограмма, с которыми пришлось после бороться».

Певица рассказала о том, как во время беременности неожиданно для себя начала рисовать, а еще занялась моделированием нарядов для беременных. Кстати, это увлечение со временем переросло в нечто большее – недавно звезда запустила свой бренд одежды «LiGali» и готовиться к открытию собственного Модного Дома.

Прямо в студии специалист по биоэнергетике сделал снимок ауры Галлины и расшифровал его. Оказалось, девушка – очень целеустремленная личность с невероятно развитым творческим началом и хорошими креативными задатками.

В заключении шоу, Монро вместе с Галлиной попытались открыть свои чакры, и в первую очередь связанные с деньгами и сексом. Все присутствующие на площадке от увиденного не смогли сдержать эмоций – и залились громким смехом.