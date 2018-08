Элтон Джон и группа Queen пели для украинцев

30 июня в официальной фан-зоне Евро-2012 в Киеве начался с выступления сэра Элтона Джона, после чего на сцену вышла группа Queen.

"Элтон Джон выходит на первый тайм, группа Queen на второй тайм", - сообщила во время встречи с журналистами основатель фонда "АнтиСПИД" Елена Пинчук.

К тому же, Элтону Джону необходимо уезжать сразу после своего выступления, поэтому, как отметил гитарист Quenn Брайан Мэй, группа не сможет выступить с ним вместе на одной сцене.

По его словам, им интересно работать с новым вокалистом Адамом Ламбертом, и возможно, это вдохнет некую новую жизнь в их песни. Б.Мэй отметил, что музыканты принимали во внимание пожелания, высказанные украинцами в ходе интернет-голосования за любимые песни группы. "Но когда организовываешь шоу, то нужно учитывать разные моменты. У нас есть определенная программа, которая соединяет нас вместе с Адамом Ламбертом", - отметил он.

Ударник Queen Роджер Тэйлор отметил, что хорошо помнит благотворительный концерт группы в Харькове в 2008 году. "Было холодно, вечер, но людей было очень много, и это было фантастически. Нам запомнилась та реакция, которую мы видели у молодежи. И мы рады, что можем помочь в деле борьбы с ВИЧ/СПИД", - сказал он.

По его словам, если сравнить с его первым приездом в Украину в 90-е годы, то страна стала более современной, и неизменным осталось гостеприимство украинцев.

Р.Тэйлор также рассказал, что является болельщиков футбольного клуба "Челси" и смотрел матч Англия-Украина на Евро-2012. "Это была очень интересная игра. Там был незасчитанный гол, но история распорядилась так", - сказал он.

Музыканты Queen также указали на то, что знаменитая песня группы "We are the champions" не задумывалась как футбольный гимн. "Эта песня значит, что мы все вместе чемпионы, она нацелена на то, чтобы объединять людей", - пояснил Р.Тэйлор.