Филипп Киркоров показал свою виллу в Майами

Напомним, несколько фотографий шикарного особняка Киркорова в Майами уже были доступны для просмотра, теперь же, IVONA предлагает тебе детально рассмотреть каждый уголок этого замечательного звездного жилья.

В отличие от особняка в курортном городе США, московская квартира звезды, который так любит эпатировать публику, выглядит куда гламурнее! Хрустальные люстры, глянцевые поверхности, бархатная мебель от кутюр, эксклюзивный декор - и это далеко не полный список достоинств этой квартиры. Самое смешное то, что сам хозяин говорит о ней: "Блеска и разноцветности мне хватает на сцене. А в жизни, в своей квартире, я бы хотел умеренных, спокойных полутонов, но в то же время чтобы это был именно стиль Киркорова. Здесь нет буйства красок, все достаточно приглушенно".