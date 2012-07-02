Светлана Вольнова: При помощи мужчин не надо решать свои проблемы

Журналист IVONA во время этой вечеринки пообщался со светской львицей Светланой Вольновой.

Вам нравится мероприятие, на которое вы пришли?

– Еще не знаю, я только-только пришла, но думаю, что это мероприятие будет хорошим, здесь будут показывать платья от Сергея Ермакова, а все вечеринки, в которых принимает участие этот украинский дизайнер, получаются крутыми!

Вы с Сергеем дружите? Насколько я понимаю...

– Да, с переменным успехом. (смеется)

Вы о нем очень много хорошо говорите... Комплименты Светланы Вольновой дорого стоят?

– Я его люблю, а он подлец, но все равно люблю (смеется). На самом деле, Сергей – очень хороший парень. Мы просто периодически ссоримся, как любые сильные личности, но с ним никогда не могу расстаться. Если я на него обижаюсь, то быстро прощаю. Когда ты кого-то любишь как человека, то внутренний голос после любого разногласия быстро начинает говорить: "Ну позвони ..сделай это сейчас".

Как вы относитесь к идеи вечеринки в стиле White party? В жизни любите носить белые платья?

– А как может относиться женщина к белому платью... Это очень символично. Главное, чтобы у людей, которые здесь находятся, были чистые намерения и чистые мысли. Мне важно, чтобы мужчины и женщины, которые меня окружают, не завидовали мне, не пытались сделать что-то гадкое, не бросали в меня молнии. Прийти на Белую вечеринку – это не просто нарядится в светлый наряд, а прийти с белоснежными помыслами. Понимаете, это как пост? (смеется ) Что ешь – не очень важно. Главное – то, о чем думаешь.

У вас очень красивая сумка (Светлана пришла на вечеринку с сумочкой в виде петушка – IVONA), дорогая?

– Да, спасибо! Недавно в Fecebook произошла очень интересная история. Одна девушка написала, что депутаты в Москве ходят с сумками Louis Vuitton, а это, как она считает, пошло и отвратительно. После того, как она узнала об этом, перехотела носить свою такую дорогую сумку. Я написала ей: "Девушка, подарите ее Светлане Вольновой". Мне все равно, у кого такая же сумка. Главное, что я хочу ее носить. У меня есть сумки за 600$ и за 2000$ , а эта стоит всего 30, но она мне тоже нравится. Я подумала, что именно этот аксессуар будет уместен к моим туфлям. Всегда надо с иронией относиться к самому себе! Если ты носишь курицу, можешь быть курицей (смеется).

Каких дизайнеров вы себе "покупаете" в гардероб?

– Конечно, вещи всех моих друзей: Сергея Ермакова, Лены Голец, Ани Бублик, Юлии Айсиной. Они мои любимые! Надо любить и поддерживать бренды своих товарищей. А чтобы одежда хорошо на тебе седела, нужно иметь красивое и прокачанное тело. Что касается души, она вся на твоем лице.

А как у вас на личном фронте?

– Туманно. Вы знаете, постоянное присутствие мужчины в моей жизни меня утомляет, но, несмотря на это, я постоянно нахожусь с кем-то .

Сильным женщинам тяжело найти достойного мужчину...

– Ты понимаешь... это вопрос какой-то личной свободы. В один момент мне просто необходимо одиночество. Хочу, чтобы один день, неделю меня никто не трогал. В другой же момент предпочитаю, чтобы рядом был мужчина, чтобы сказать: "Да, я крутая телка, мужик рядом со мной, у него все в порядке".

Вы очень самодостаточная женщина?

– Наверно, но если бы я посидела хотя бы годик одна, по-другому бы заговорила. Но один урок точно извлекла – при помощи мужчин не надо решать свои проблемы.

Фото interesno.name

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