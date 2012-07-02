Светлана Вольнова: При помощи мужчин не надо решать свои проблемы

2 июля 2012, 16:19

На прошлой неделе в одном из киевских ночных клубов прошла White party. Журналист IVONA во время этой вечеринки пообщался со светской львицей Светланой Вольновой.

 

Журналист IVONA во время этой вечеринки пообщался со светской львицей Светланой Вольновой.

 Вам нравится мероприятие, на которое вы пришли?

– Еще не знаю, я только-только пришла, но думаю, что это мероприятие будет хорошим, здесь будут показывать платья от Сергея Ермакова, а все вечеринки, в которых принимает участие этот украинский дизайнер, получаются крутыми!

Вы с Сергеем дружите? Насколько я понимаю...

– Да, с переменным успехом. (смеется)

Вы о нем очень много хорошо говорите... Комплименты Светланы Вольновой дорого стоят?

– Я его люблю, а он подлец, но все равно люблю (смеется). На самом деле, Сергей – очень хороший парень. Мы просто периодически ссоримся, как любые сильные личности, но с ним никогда не могу расстаться. Если я на него обижаюсь, то быстро прощаю. Когда ты кого-то любишь как человека, то внутренний голос после любого разногласия быстро начинает говорить: "Ну позвони ..сделай это сейчас".

Как вы относитесь к идеи вечеринки в стиле White party? В жизни любите носить белые платья?

– А как может относиться женщина к белому платью... Это очень символично. Главное, чтобы у людей, которые здесь находятся, были чистые намерения и чистые мысли. Мне важно, чтобы мужчины и женщины, которые меня окружают, не завидовали мне, не пытались сделать что-то гадкое, не бросали в меня молнии. Прийти на Белую вечеринку – это не просто нарядится в светлый наряд, а прийти с белоснежными помыслами. Понимаете, это как пост? (смеется ) Что ешь – не очень важно. Главное – то, о чем думаешь.

 

У вас очень красивая сумка (Светлана пришла на вечеринку с сумочкой в виде петушка – IVONA), дорогая?

– Да, спасибо! Недавно в Fecebook произошла очень интересная история. Одна девушка написала, что депутаты в Москве ходят с сумками Louis Vuitton, а это, как она считает, пошло и отвратительно. После того, как она узнала об этом, перехотела носить свою такую дорогую сумку. Я написала ей: "Девушка, подарите ее Светлане Вольновой". Мне все равно, у кого такая же сумка. Главное, что я хочу ее носить. У меня есть сумки за 600$ и за 2000$ , а эта стоит всего 30, но она мне тоже нравится. Я подумала, что именно этот аксессуар будет уместен к моим туфлям. Всегда надо с иронией относиться к самому себе! Если ты носишь курицу, можешь быть курицей (смеется).

Каких дизайнеров вы себе "покупаете" в гардероб?

– Конечно, вещи всех моих друзей: Сергея Ермакова, Лены Голец, Ани Бублик, Юлии Айсиной. Они мои любимые! Надо любить и поддерживать бренды своих товарищей. А чтобы одежда хорошо на тебе седела, нужно иметь красивое и прокачанное тело. Что касается души, она вся на твоем лице.

А как у вас на личном фронте?

– Туманно. Вы знаете, постоянное присутствие мужчины в моей жизни меня утомляет, но, несмотря на это, я постоянно нахожусь с кем-то .

 

Сильным женщинам тяжело найти достойного мужчину...

– Ты понимаешь... это вопрос какой-то личной свободы. В один момент мне просто необходимо одиночество. Хочу, чтобы один день, неделю меня никто не трогал. В другой же момент предпочитаю, чтобы рядом был мужчина, чтобы сказать: "Да, я крутая телка, мужик рядом со мной, у него все в порядке".

 

Вы очень самодостаточная женщина?

– Наверно, но если бы я посидела хотя бы годик одна, по-другому бы заговорила. Но один урок точно извлекла – при помощи мужчин не надо решать свои проблемы.

Фото interesno.name

          ivona.bigmir.net

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