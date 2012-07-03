Ирена Карпа в шокирующей фотосессии

Ирена Карпа не оставляет свои попытки эпатировать украинскую публику. На этот раз певица снялась в откровенной фотосессии на угольной куче. Эти фото девушка выложила на своей страничке в социальной сети.

На снимках Карпа, вся в грязно-черных разводах и кровавых потеках, позирует в одном купальнике. На некоторых фото поверх бикини оказывается скотч, а в руках у певицы - лопата. Лицо Ирены при этом преисполнено агрессии и ненависти к окружающей угольно-пыльной действительности.

"Продолжение фотосессии "Мисс Антрацит" в рамках фестиваля "Мисс Макеевка". Ггг" - подписала свои снимки писательница.

Фото: Facebook